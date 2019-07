Două filme europene și o aventură cu Omul Păianjen pe continent sunt primele premiere din iulie pentru cinematografele românești, conform Mediafax.

”Notti magiche/ Nopți magice”, filmul lui Paolo Virzì, e o comedie despre o crimă. Un producător de film își pierde viața în timpul Campionatului Mondial de Fotbal din 1990, de unde și titlul filmului, împrumutat de la imnul manifestării, și trei scenariști refac povestea care i-a adus în situația de a fi acuzați. Ornella Muti, Giancarlo Giannini, Giulio Berruti, Mauro Lamantia se regăsesc pe generic.

”Saf”, în regia lui Ali Vatansever, e o coproducție Turcia-România. Cum sunt filmele românești poate mai știe spectatorul. Cum sunt filmele turcești are o idee orice cinefil. Cum sunt la un loc într-o poveste care se petrece la Istanbul, e de văzut. Cu tot cu comunități sărace și refugiați sirieni. Totul filmat de Tudor Vladimir Panduru.

Super-producția weekendului e ”Spider-Man: Far From Home/ Omul-Păianjen: Departe de casă”. Jon Watts regizează noua secvență din seria dedicată super-eroului Mervel. Zendaya, Tom Holland, Samuel L. Jackson și Jake Gyllenhaal pun umor și acțiune în epopeea S.F. O fi el film american, dar, supereroul își face treaba în Europa de data aceasta, sau, oricum, din Veneția prin Praga, Berlin, până la Londra și înapoi acasă la New York, că așa e cu super-eroii în vacanță, chiar și după ”Endgame”.