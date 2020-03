Două proiecte de investiţii de 43 milioane dolari APROBATE de Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român

Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român (FIEKR) a aprobat recent două noi proiecte de investiţii în sectorul energetic din România, cu o valoare totală de circa 43 milioane dolari, unul pentru construcţia unei instalaţii de deparafinare pe platforma Petromidia şi al doilea pentru finanţarea proiectului de majorare cu peste 30% a producţiei de polimeri în cadrul diviziei de petrochimie a rafinăriei Petromidia, a anunţat marţi Rompetrol, potrivit news.ro.

Aceste proiecte vor crea sinergii cu procesele de producţie ale rafinăriei Petromidia Năvodari (parte a companiei Rompetrol Rafinare) şi valoare economică adăugată pentru ambele companii, precizează reprezentanţii Rompetrol.

„Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român îşi continuă planul investiţional pentru dezvoltarea de proiecte energetice, care vor crea noi locuri de muncă, contribuţii la buget, aport de tehnologie 'state of the art', dar şi cu un impact în susţinerea economiei locale (servicii, produse, etc). În acelaşi timp, noile proiecte vor asigura şi un randament de circa 11% pentru cei doi acţionari ai Fondului - KMG International şi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie”, declară Iskander Abdibaitov, preşedintele comitetului director al Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român.

Primul proiect vizează construcţia unei instalaţii de deparafinare pe platforma Petromidia, care va permite rafinăriei o importantă îmbunătăţire a procesului de obţinere a carburanţilor diesel pe perioada de iarnă. De asemenea, integrarea noii instalaţii în fluxul tehnologic al rafinăriei va permite şi o creştere a producţiei de combustibil special pentru aviaţie, dar şi o consolidare a securităţii energetice pe plan local.

”Impactul instalaţiei de deparafinare se va reflecta şi într-o creştere semnificativă a aportului Rompetrol Rafinare la bugetul de stat (accize, TVA)”, arată compania.

Cu un termen de finalizare estimat pentru septembrie 2022, valoarea investiţională a acestui proiect se ridică la aproximativ 35 milioane dolari, contribuţia directă a Fondului fiind de circa 30%, iar diferenţa urmând să fie atrasă din surse financiare locale şi/sau internaţionale.

Al doilea proiect major aprobat de FIEKR vizează finanţarea proiectului de majorare cu peste 30% a producţiei de polimeri în cadrul diviziei de petrochimie a rafinăriei Petromidia, unicul producător de profil din România.

Proiectul de consolidare şi creşterea a producţiei de polimeri urmăreşte conversia instalaţiei de polietilene de înaltă densitate (HDPE) într-o instalaţie de polipropilenă (PP). Astfel, capacitatea anuală de producţie PP se va majora de la 90.000 tone în prezent la 120.000 tone din 2022.

Conversia va permite consolidarea locurilor de muncă pentru 75 de angajaţi şi creşterea cu circa 0,5 milioane dolari a contribuţiei anuale a Rompetrol Rafinare către bugetul de stat.

Această investiţie se ridică la aproximativ 8 milioane de dolari şi va asigura alinierea producţiei la cererea de produse petrochimice din regiune. Cu termen de finalizare iunie 2021, proiectul va fi finanţat integral din resursele proprii ale Fondului.

Cu o durată de şapte ani, Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român a fost înfiinţat în octombrie 2018 şi şi-a propus alocarea unui nivel investiţional de aproximativ 1 miliard dolari în dezvoltarea de proiecte energetice pe plan local.

În mai 2019, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost aprobate primele două investiţii majore ale Fondului - construcţia unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia şi dezvoltarea unei reţele de benzinării pe plan local.

Cu o perioadă de implementare de patru ani, centrala de cogenerare (de producere combinată de energie electrică şi termică) va respecta cele mai înalte standarde tehnologice, de eficienţă energetică şi protecţie a mediului. Aceasta va asigura agent termic şi apă caldă menajeră pentru locuitorii oraşului Năvodari, iar pentru platforma Petromidia – energie electrică şi abur tehnologic pentru susţinerea activităţilor de obţinere a produselor petroliere.

Fondul va finaliza în perioada imediat următoare procesul de selecţie a unui contractor general pentru partea de EPC (Engineering, Procurement and Construction). Interesul pentru noua unitate este reflectat şi de cele 17 companii locale şi internationale care şi-au arătat anterior dorinţa de a deveni furnizori de echipamente şi soluţii tehnologice.

La începutul lui decembrie 2019, Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român a inaugurat o benzinărie în judeţul Timiş, o investiţie de circa 1,3 milioane dolari. În prezent, reţeaua sa de distribuţie numără 20 de staţii sub brandul Rompetrol şi care comercializează exclusiv gama de carburanţi auto Efix - produşi de rafinăria Petromidia Năvodari.

În următorii cinci ani, Fondul şi-a propus să ajungă la 84 benzinării in România (achiziţia şi modernizarea de staţii existente, construcţia a 66 noi staţii), care vor asigura crearea a peste 1.000 de noi locuri de muncă, peste 5.000 de persoane implicate în diverse faze de dezvoltare (design, execuţie, construcţie) şi peste 1.200 parteneri comerciali.

În prezent, nivelul total al investiţiilor Fondului pentru proiectele energetice aprobate se ridică la 290 milioane dolari, portofoliul fiind reprezentat de dezvoltarea reţelei de benzinării, construcţia unei noi centrale de cogenerare şi proiectele aprobate recent – instalaţia de deparafinare şi conversia instalaţiei HDPE.