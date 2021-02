Douăzeci de filme, în competiţia de scurtmetraje la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin au anunţat marţi selecţiile pentru programele Berlinale Shorts, Forum şi Forum Expanded.

Fiecare dintre cele 20 de filme selectate în programul Berlinale Shorts 2021 are propria abordare a realităţii: unele ajung în istoria colonială şi găsesc noi moduri de a o interpreta („Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje”, „Strange Object”, „One Hundred Steps”, altele se opun violenţei politice („International Dawn Chorus Day”) şi terorii de extremă dreaptă („Deine Strasse”) pentru a nu fi uitate. Ele vorbesc despre traume în indivizi şi familii („A Love Song in Spanish”, „Nanu Tudor”), procesează societatea în care trăim („Vadim na progulke”, „Das Glitzern im Barbieblut”, „One Thousand and One Attempts to Be an Ocean”) şi îi pun la încercare instituţiile („Rehearsal”), potrivit news.ro.

Există o mare dorinţă de înţelegere („Zonder Meer”) şi de a fi înţeles („Easter Eggs”, „Si t’as un coeur”, „Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban”, „Les Attendants”, „More Happiness”). Este imposibil de imaginat o nouă comuniune („Luz de Presença”, „Blastogenese X”), însă ferestrele spre viitor sunt larg deschise („Ventana”).

„Arta, şi filmul în mod special, ne permite să vedem lumea prin diferiţi ochi. Ne ajută să experimentăm realitatea prin percepţia altcuiva, să o regândim şi să ne găsim locul în ea”, a spus Anna Henckel-Donnersmarck, care conduce Berlinale Shorts. „În acelaşi timp, are nevoie de un comitet de sondare, de public, astfel ca ceea ce este spus că îşi găsească ecou şi să continue să răsune”.

Scrutmetrajele din 17 ţări sunt ficţiuni, filme experimentale, animaţii, documentare şi hibride.

Toate sunt nominalizate pentru Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj şi pentru Premiul juriului (Ursul de Argint). În plus, dintre ele va fi ales candidatul pentru Premiile Academiei Europene de Film.

Câştigătorii vor fi decişi de un juriu internaţional şi vor fi anunţaţi în timpul Industry Event, online, la începutul lunii martie. Ceremonia de decernare va avea loc în iunie, în cadrul Berlinale Summer Special, care este programat să aibă loc cu public.

Forum şi Forum Expanded

Pentru secţiunea Berlinale Forum, ajunsă la a 51-a ediţie, au fost alese 17 filme. Este vorba despre lucrări care înfruntă incertitudinile din lumea exterioară, adoptând imprevizibilul în acţiunea şi structura lor.

Au fost selectate filme - ficţiune şi documentar - din Franţa, Germania, Federaţia Rusă, Argentina, Burkina Faso, SUA, Thailanda, Belgia, Spania, Portugalia, Canada, Elveţia şi Italia.

Selecţia Forum Expanded constă în patru selecţii de scurtmetraje, un mediumetraj şi două lungmetraje. În total, 18 producţii vor fi prezentate în luna martie, iar opt instalaţii, în luna iunie.

Acest lucru reprezintă un experiment pentru Forum Expanded, organizat de Arsenal - Institute for Film and Video Art, care reprezintă punctul de intersecţie dintre cinema şi alte zone de artă şi societate.

Cea de-a 16-a ediţie a Forum Expanded va avea loc sub titlul „The Days Float Through My Eyes”, împrumutat din piesa „Changes” a lui David Bowie. În urmă cu 50 de ani, când a fost lansată, făcea referire la imaginea lui ca muzician, care nu se schimba cu acelaşi ritm cu care o făcea identitatea lui.

Filmele alese, producţii din ţări precum Egipt, India, Columbia, Coreea de Sud şi Finlanda, abordează teme precum istoria şi memoria, ritualuri şi mituri, rasismul şi rezistenţa.

Curatorii programului sunt Stefanie Schulte Strathaus (curator-şef), Anselm Franke (co-fondator), Maha Maamoun şi Ulrich Ziemons.

Cea de-a 71-a ediţie a Berlinalei va avea loc în două etape. Evenimentul dedicat profesioniştilor din industrie va avea loc în perioada 1 - 5 martie 2021. Între 9 şi 20 iunie, se va desfăşura Summer Special, serie la care este aşteptat şi publicul cinefil.

Industry Event va prezenta per ansablu profesioniştilor din cinema şi presei acreditate selecţia de filme din secţiunile festivalului.

Juriile vor decide câştigătorii premiilor din competiţie, secţiunile Berlinale Shorts, Encounters şi Generation şi îi vor anunţa în timpul evenimentului dedicat industriei.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc, cu public, în luna iunie.