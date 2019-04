Dragnea profită de popularitatea Sorinei Pintea - Face controale în spitale după ce el i-a cerut acest lucru

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, face controale în spitale după ce el i-a cerut acest lucru, atunci când a fost internat într-o unitate privată.

„M-au acuzat că am fost internat la spital privat. M-am dus după medic, doctorul Cazacu. Am încredere oarbă în el. A avut o intervenţie chirurgicală la Irina pe care puţini oameni din lume au curaj să o facă”, a spus Dragnea potrivit news.ro.

El a adăugat că, oltean fiind, în spital a întrebat oamenii de sănătate, pe asistente, pe doctori.

„Salariile în privat sunt mai mici cu 20-30% ca la stat. Acuma, curăţenie exemplară, condiţii foarte bune. Nu ştiam, n-am mai fost internat. Şi am vorbit cu dna ministru: e foarte în regulă că noi am mărit salariile, aşa ne-am asumat şi când o să fie sănătate le mai mărim, programul de investiţii în sănătate e uriaş. De ce nu putem să avem curăţenie şi condiţii bune în spitalele de stat? Şi am rugat-o să meargă ziua, noaptea, neanunţat şi să arate ce se întâmplă acolo”, a afirmat liderul PSD.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a spus, luni, că va reveni în vizite neanunţate în acele spitale pe care le-a vizitat neanunţată şi subliniază că vizitele sale "nu au nicio conotaţie politică, nicio legătură cu imaginea".

"Toate aceste vizite ale mele nu au nicio conotaţie politică, nu au nicio legătură cu imaginea, pur şi simplu m-am săturat să fim arătaţi cu degetul, Ministerul şi ministrul, pentru anumite lucruri care sunt în fişa postului (unor angajaţi din spitale – n.r.). Sistemul suntem noi, fiecare trebuie să avem grijă, să ne facem treaba şi să schimbăm în bine sistemul", a afirmat Sorina Pintea, într-o conferinţă de presă care a avut loc, luni după-amiază, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, una dintre unităţile sanitare unde ministrul a găsit nereguli în timpul unei vizite neanunţate.