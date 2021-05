După ce a urcat beat la volanul unei maşini, fără a avea permis, un ieșean a fost arestat la domiciliu

Un bărbat care a urcat la volanul unei maşini beat şi fără a avea permis de conducere s-a ales cu dosar penal şi arest la domiciliu, după ce a fost prins de poliţiştii din comuna Miroslava, care l-au urmărit mai mult de un kilometru, a declarat, duminică, Anca Vâjiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi.

Poliţiştii Secţiei nr 4 Poliţie Rurală Miroslava au efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului unui auto, însă acesta şi-a continuat deplasarea, fiind necesară urmărirea sa pe distanţă de un kilometru, pe raza comunei Ţibana, când auto a părăsit partea carosabilă.

"În urma verificărilor efectuate a rezultat ca şoferul, un bărbat de 30 ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui auto fără permis de conducere şi conducerea unui auto sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza probatoriului administrat in cauza, bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. El a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei, instanţa dispunând arestul la domiciliu pentru 30 de zile", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, conform agerpres.