După mai bine de 2 ani, prima audiere în dosarul Colectiv. Ce le-a spus unul dintre patronii clubului judecătorilor

Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a dat primele declaraţii în faţa judecătorilor în dosarul deschis după incendiu. Acesta susţine că în 2014 reprezentanţii ISU au făcut in control pe întreaga platformă Pionierul.

"Deși nu am participat la control, știu că în urma lui s-au dispus repararea unor deficiențe pe linie PSI, acestea constând în mutarea unui frigider alăturat unui panou electric acoperirea unei găuri din perete pe unde trecea un cablu electric și achiziționarea a două extinctoare în plus față de cele deținute cu altfel de substanță față de cele pe care le aveam. Toate deficiențele au fost corectate imediat, altele nefiind semnalate. Țin să precizez că inspectorii ISU care au controlat firma, știu de la colegii mei, au inspectat tot spațiul, au intrat pe aceeași ușă, au văzut pereții, au observat prezența buretelui, prezența tavanului fals din lemn, ocazie cu care au observat prezența materialului folosit pentru izolație acustică, precum și intrarea în club. Ne-au asigurat că totul este în ordine. Ulterior inspecției, știu tot de la colegii mei administrator, că aceștia au dispus la întocmirea unor acte pe linie PSI de care tot ei s-au ocupat. Știu acest lucru pentru că, ocazional, m-am interesat dacă totul este în regula și am primit confirmarea că pe linie PSI, societatea functionează legal", le-a spus Anastasescu judecătorilor.

Referitor la obtinuţinerea autorizațiilor de la primărie, Alin Anastasescu a declarat : "Am avut reprezentarea că societatea are toate actele necesare funcţionării în condiții legale".

Despre evenimentul organizat pe 30 octombrie 2015, acesta precizat că in reprezentant al organizatorilor şi partenerul său Costin Mincu s-au ocupat de condiţiile desfăşurării.

"Arăt că limita de 400 de persoane prevăzută în contract nu reprezenta decât o clauză comercială ce influența prețul plătit de organizator şi, pentru că evenimentul urma să se desfăşoare pe parcursul a mai mult de 8 ore, această limita din contract nu prevedea nicăieri că toate cele 400 de persoane să se afle simultan în spaţiu şi făcea referire la trafic", a spus Anastasescu.

Acesta precizat că îndatoririle privind desfăşurarea organizarea evenimentului erau ale firmei care organiza concertul: "Organizatorul trebuie să inspecteze şi să se asigure personal că spaţiul este conform activităţilor ce urmează să se desfăşoare, să verifice funcţionalitatea tuturor ieşirilor, semnalizarea acestora să fie conformă cu legislaţia, să verifice instalatia electrică şi să facă instructajul personalului pe linie PSI şi, inclusiv, al personalului adiacent care desfasoara activitati conexe la activitatea principala. (..) Spațiul dispunea și de alte uși de evacuare care puteau fi deschise la cererea organizatorului și mă refer la ușile containerului originale, cele metalice, care au fost deschise la evenimente anterioare".