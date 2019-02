Ședință la Guvern - OUG pentru majorarea alocațiilor pentru copii NU se află momentan pe ordinea de zi! Ce declara ieri ministrul Muncii

Executivul ar putea adopta, în ședința de marți, care va începe la ora 13.00, ordonanța de urgență privind majorarea alocațiilor pentru copii, în cazul în care actul normativ va primi avizele de la toate ministerele, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Măsura de creștere a alocațiilor pentru copii ar urma să fie aplicată de la 1 martie, a adăugat Budăi.

„Vineri am redactat împreună cu colegii din minister Ordonanţa de Urgenţă, am convocat dimineaţă grupul de dialog social și am trimis apoi Ordonanţa la Consiliul Economic şi Social, apoi spre avizare la ministere. Sperăm ca până mâine să putem obţine toate avizele şi să intrăm în şedinţa de Guvern cu ea (…) Am prevăzut în Ordonanță ca această majorare să fie aplicată de la 1 marit”, a declarat, luni, Marius Budăi.

Potrivit acestuia, în proiectul de Ordonanță sunt prevăzute și majorări ale alocațiilor pentru copiii cu dizabilități, respectiv de la 200 la 300 de lei.

„Era vorba de copiii cu dizabilităţi între 2 şi 18 ani şi ulterior, dacă urmează anumite studii, până la 26 de ani, dar vorbim între 2 şi 18 ani, care nu erau cuprinse în ceea ce a citit colegul nostru, şi am rearanjat sumele, am recalculat şi am asigurat şi majorarea pentru ei. Am propus în text majorarea şi pentru ei de la 200 de lei la 300 de lei”, a mai spus ministrul Muncii.

PSD București a ales înlocuitorul lui Bădulescu. Gabriel Mutu: Consilierii PSD vor fi excluși pe loc dacă nu-l votează!

Impactul financiar al măsurii este de 2,1 miliarde lei, a anunțat, duminică, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.

Camera Deputaţilor a adoptat, vinerea trecută, decizonal, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede mărirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a susţine financiar creşterea alocaţiilor pentru copii.

Inițial, PNL propusese ca sursă de finanțare pentru majorarea alocației banii din excedentul înregistrat de bugetul asigurărilor sociale. Liviu Dragnea a propus ca banii să fie luați din majorarea deficitului bugetar, pentru că, amendamentul PNL care prevedea ca finanțarea să fie făcut din excendentul pe pensii este neaplicabilă.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, în aceeași zi, bugetul pentru 2019.

Deși OUG privind majorarea alocațiilor copiilor nu figurează pe ordinea de zi a ședinței de marți, Executivul are spre dezbatere și aprobare mai multe proiecte de hotărâre, printre care cel referitor la aprobarea criteriilor și a procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, un alt proiect de hotărâre care va fi adoptat se referă la aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, în vederea finanţării proiectului „Sistemul Comun de Transmitere a datelor” ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul Comun de Raportare al OCDE.

De assemenea, Executivul va dezbate și aproba un proiect de hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Reacție-FULGER a Rusiei, după ce România a contribuit la adoptarea de noi sancțiuni: Replica lui Vladimir Putin transmisă prin ambasadorul de la București

Pe ordinea de zi a Guvernului se află și două memorandumuri:

„-Memorandum cu tema: semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Autoritatea Generală pentru Investiţii şi Zone Libere din Republica Arabă Egipt, în domeniul investiţiilor, promovării start-up-urilor şi antreprenoriatului, în marja lucrărilor cele de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt româno-egiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, Cairo, 26-28.02.2019

Memorandum cu tema: semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul Investiţiilor şi Cooperării Internaţionale din Republica Arabă Egipt, pentru promovarea cooperării în afaceri pe terţe pieţe în marja lucrărilor cele de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt românoegiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, Cairo, 26-28.02.2019”.

De asemenea, Guvernul va lua act de ordonanțele emise în temeiul Legii nr.4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Executivul a emis „patru ordonanțe, inițiate de următoarele

ministere: - Ministerul Culturii și Identității Naționale – 1 ordonanță; - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – 1 ordonanță; - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 2 ordonanțe”, conform sursei citate.