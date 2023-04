Efecte secundare incredibile ale medicamentului de diabetici cu care slăbesc vedetele: Se întâmplă în somn!

Ozempic este unul dintre noile şi puternicele medicamente pentru slăbit care au făcut adevărate furori în ultimele luni. Dar Ozempic şi alte medicamente similare fac mai mult decât să ajute oamenii să-şi mute găurile de la curea şi să intre în ţinutele vechi: mulţi raportează vise nocturne bizare, vii şi straniu de realiste, care nu seamănă deloc cu visele lor din trecut, scrie The Wall Street Journal. "Visele Ozempic" pe care aceştia le-au raportat sunt de-a dreptul trăsnite. Din aventurile pe care oamenii le-au trăit în vis şi despre care apoi au povestit pe grupurile de pe reţelele sociale nu lipsesc vedetele.

Oamenii au început să viseze cu vedete

Unii au visat că fac parte din distribuţia unor seriale celebre, alţi că se pregăteau pentru jefuirea unui muzeu împreună cu Jennifer Lopez şi Ben Affleck. "Îţi port copilul", îşi aminteşte o femeie că i-a spus în vis lui Dwayne "The Rock" Johnson, despre care credea, judecând după reacţia lui, că este deschis la ideea de a le fi unite familiile. Chery McLemore s-a bucurat recent să privească o paradă de vaci şi tauri la o licitaţie de vite alături de actorul Matthew McConaughey. Apoi, acesta a vrut să se urce pe o mică lamă de companie pe care ea o adusese şi a trebuit să ridice vocea pentru a-i spune actorului să se oprească. "Bine, poţi să rămâi cu lama ta, eu plec!", a ţipat la ea McConaughey înainte de a pleca în trombă. Apoi, doamna McLemore s-a trezit. Excursia ei la o licitaţie de vite alături de unul dintre bărbaţii importanţi de la Hollywood a fost doar unul dintre visele pe care doamna le-a avut din februarie, de când a început să ia unul dintre noile şi puternicele medicamente pentru slăbit care au devenit atât de căutate în ultimele luni.

Aceşti adevăraţi ochelarii virtuali puşi peste noapte sunt un efect secundar al acestor medicamente precum Ozempic şi Wegovy de la Novo Nordisk A/S şi Mounjaro de la Eli Lilly & Co. Companiile au dezvoltat iniţial aceste medicamente, care necesită injecţii săptămânale, pentru a trata diabetul, dar au descoperit apoi că sunt mult mai bune decât vechile medicamente de slăbit pentru a-i ajuta pe oameni să piardă în greutate, cu riscuri controlabile. Food and Drug Administration, agenţia de reglementare a medicamentelor din SUA, a aprobat Wegovy pentru pierderea în greutate, în timp ce Mounjaro, tratament pentru diabet, este în curs de examinare pentru această utilizare. Ozempic, care are acelaşi ingredient principal ca Wegovy, este aprobat pentru tratarea diabetului, dar este utilizat pe scară largă pentru pierderea în greutate.

CELEBRITĂŢILE, NELIPSITE DIN VISE

Alimentată de susţinerea celebrităţilor, folosirea lui a luat amploare. Pe Facebook şi pe alte platforme sociale, mii de persoane au făcut schimb de sfaturi despre unde să găsească rezervele limitate şi cum să gestioneze efectele secundare, inclusiv eructaţiile cu gust de sulf. Apoi, au sărbătorit "mici victorii", cum ar fi legarea mai uşoară a centurii de siguranţă. Visele ciudate sunt un alt subiect fierbinte, ceea ce i-a determinat pe unii utilizatori să înfiinţeze grupuri pe reţelele sociale dedicate rememorării detaliilor ciudate şi pline de culoare. Contul TikTok "ozempicdreams" postează scurte videoclipuri cu texte care descriu visele trimise de către utilizatori, punându-le pe muzică pentru a se potrivi cu starea de spirit. "Mi-am petrecut noaptea la Home Depot comandând dulapuri şi electrocasnice noi pentru bucătăria mea! Vânzătorul meu, Clint Eastwood, m-a ajutat să aleg tot ce aveam nevoie", se arată într-unul dintre ele, însoţit de o versiune accelerată a melodiei "Escapism", a cântăreţilor Raye şi 070 Shake.

Postarea de pe Facebook a doamnei McLemore despre visul ei de la licitaţia de vite a atras peste 160 de comentarii, inclusiv câteva care îi admonestau sinele din vis pentru că nu l-a lăsat pe acel Matthew McConaughey imaginar să încalece micuţa lamă. Celebrităţile sunt vedete în multe dintre visele raportate. În cel al unei femei, potrivit unei postări pe Facebook, actorul Jonah Hill servea la mese într-o croazieră, le dezvăluia clienţilor că şi-a schimbat numele în "Sundaze" şi plănuia să renunţe la actoria de film pentru o carieră în cabaret. Oprah Winfrey s-a urcat într-un kart pentru a salva un utilizator de Ozempic care juca într-un meci de baseball în faţa unei mulţimi ostile, potrivit unei alte postări pe Facebook. O altă visătoare Ozempic era pe cale să nască într-un bar şi a vrut ca actorul Will Ferrell, aflat în apropiere, să-i aducă pe lume copilul. CE SPUN MEDICII ŞI COMPANIILE PRODUCĂTOARE O purtătoare de cuvânt a Novo Nordisk a confirmat că firma a primit rapoarte despre vise anormale în rândul utilizatorilor de Ozempic şi Wegovy, dar nu există suficiente informaţii pentru a stabili dacă medicamentele sunt cele care le provoacă visele. O purtătoare de cuvânt a Eli Lilly a refuzat să comenteze rapoartele privind visele ciudate în rândul utilizatorilor de Mounjaro.

Dr. Caroline Apovian, profesor de medicină la Harvard Medical School şi co-preşedinte al unui centru de pierdere în greutate la Brigham & Women's Hospital din Boston, suspectează că visele unt legate de modul în care acţionează medicamentele, care stimulează producţia unui hormon intestinal ce are receptori în creier. Medicamentele ar putea, de asemenea, să crească cheltuielile energetice (arderile) ale unui utilizator în timpul somnului, ceea ce ar putea contribui la visele vii, a explicat ea. De asemenea, este posibil ca medicamentele să îi ajute pe utilizatori să îşi amintească vise pe care poate că le au în mod normal, dar pe care obişnuiau să le uite, a declarat Deirdre Leigh Barrett, cercetător în domeniul viselor la Harvard Medical School şi autor al cărţii "Pandemic Dreams". În ceea ce priveşte acele apariţii ale invitaţilor celebri, dr. Barrett spune că este puţin probabil ca acestea să fie specifice medicamentelor. Ea crede că postările pe reţelele sociale despre celebrităţi în vise ciudate ar putea să-i determine pe alţii să răspundă cu amintiri similare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND VISELE SE TRANSFORMĂ ÎN COŞMARURI

N-ar fi o premieră. Şi alte medicamente au fost recunoscute că provoacă vise ciudate sau impresia că sunt foarte reale. Antidepresivele, inclusiv Paxil şi medicamentul pentru renunţarea la fumat Chantix, sunt asociate cu vise anormale. Prospectele medicamentelor îi sfătuiesc pe medici să ia în considerare ajustarea dozei, dacă pacienţii au vise ciudate. Arnetrice Knight, o consultantă în frumuseţe din Oxon Hill, Maryland, care ia Ozempic pentru diabet din ianuarie, a declarat că i-a spus medicului său despre visele sale recente, dar acesta i-a spus că nu este o problemă decât dacă începe să fie somnambulă. Adesea, visele ei implică o plimbare liniştită cu maşina într-o zi însorită şi o conversaţie cu pasagerul ei.

"Nimic nu avea sens, dar era în regulă pentru că eram la volan şi era frumos afară", a povestit ea. Într-o noapte, însă, ea a visat că stătea într-o casă întunecată şi se uita la televizor, când uşile au dispărut. O figură înfricoşătoare pândea în umbră, iar ea a încercat să scape. "A fost înfricoşător ca la Stephen King", a mărturisit doamna Knight. Visele sunt atât de realiste, a spus ea, încât se trezeşte crezând că încă se află în vis, înainte de a-şi da seama că este în pat lângă soţul ei care doarme. Doamna McLemore, cea cu visul cu lama şi Matthew McConaughey, este din Amarillo, Texas, şi ia Wegovy. Este mamă a doi copii şi spune că de obicei visa despre familia ei, dar de când ia Wegovy are întâlniri în somn cu celebrităţi. Pe lângă faptul că a participat la licitaţia de vite alături de McConaughey, şi-a cumpărat pantofi cu actorul din "Jurassic Park" Jeff Goldblum, a fost la oftalmolog cu starul din "Piraţii din Caraibe", Johnny Depp, şi a făcut un tur al Coreei de Nord cu Minnie Pearl, din celebrul "Hee Haw". În timpul unei excursii cu cortul în Parcul Naţional Yellowstone, doamna McLemore nu a putut să se pună de acord cu partenera ei din vis din rândul celebrităţilor cu privire la modul de montare a cortului. "Te urăsc, Kathie Lee Gifford!", îşi aminteşte ea că a ţipat la starul american.