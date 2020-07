Șeful clinicii care organizează testarea privată în Capitală: NU avem avizul DSP! Îmi asum că pot merge la pușcărie

Mihail Lala, șeful clinicii care organizează testarea privată pentru Covid-19, în parcarea mall-ului din Băneasa, arată că nu are avizul de la DSP pentru această testare. Lala a precizat că a contestat ordinul de închidere de la DSP în instanță și acum testează pe proprie răspundere, cu riscul asumat că ar putea să meargă la pușcărie.

”Nu, nu avem avizul de la DSP. Noi am construit întreg centrul cu ajutorul și cu normele celor de la DSP. Nu ne-au dat avizul, dar am decis să merge mai departe și am constestat ordinul DSP.

”Avem un ordin de închidere, dar l-am contestat în instanță și acum așteptăm o soluție din partea instanței. (...) Eu am decis, deși acest ordin era executoriu, să nu închid acest centru de testare. În astfel de situații, oamenii trebuie să ia decizii pe care să și le asume. Dacă tot stăm, stăm și murim de Covid. În România nimeni nu își asumă nimic, un ministru nu-și asumă, Guvernul nu-și asumă, nimeni nu-și asumă. Eu mi-am asumat și dacă ceea ce fac este ilegal mă voi duce la pușcărie, dar până atunci trebuie să testăm cât mai mulți oameni. Noi nu am făcut asta pentru profit, am făcut asta pentru că aveam prieteni, aveam medici în gardă care plângeau în gardă, avem oameni care nu se pot testa.”, a spus Mihail Lala, șeful clinicii care organizarea testarea în Capitală.

”Eu mi-am asumat ca privat să testăm oamenii, în ciuda a ceea ce ne-au spus de la DSP. Doamna Firea a fost în exact aceeași situație ca și mine, dar ea nu și-a asumat scaunul de primar pentru a testa. Eu îmi asum faptul că aș putea să fac pușcărie! ”, a mai spus Mihail Lala.