Electrica raportează un profit net de 396 mil. lei la nouă luni din 2020

Electrica (simbol bursier EL), unul dintre principalii distribuitori şi furnizori de energie electrică din România, a raportat un profit net de 396 milioane de lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2020, în creştere cu 146% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, informează Mediafax.

Vineri dimineaţă acţiunile EL se apreciază cu aproape 1% la 12 lei pe acţiune. Eletrica are 4,2 miliarde de lei capitalizare.

„Rezultatele înregistrate de Grupul Electrica în primele nouă luni ale acestui an, unul complicat pentru toată lumea, dovedesc că modelul de business adoptat funcţionează. Am reuşit să ne adaptăm rapid situaţiei fără precedent creată de criza sanitară, care a avut un impact major asupra evoluţiei economiei globale, şi, dincolo de implementarea măsurilor necesare pentru continuitatea afacerii, am identificat oportunităţi pentru o evoluţie sustenabilă a companiei”, spune Corina Popescu, CEO Electrica.



Contextul actual nu a atras neapărat o schimbare a priorităţilor, ci mai degrabă o nevoie de concentrare a efortului pentru a accelera implementarea acestora, adaugă Corina Popescu.

„Din această perspectivă, am reuşit să accelerăm proiectele majore de transformare planificate la nivelul întregului Grup, pe toate direcţiile principale de business: distribuţie, furnizare şi servicii”.

Reprezentanţii Electrica spun că pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 4,3%, în contextul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul cu 3,2%, dar şi a creşterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare. În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au fost cu 2,1% mai mari, în principal ca efect al creşterii tarifelor de distribuţie, care a anulat impactul negativ al reducerii cantităţii de energie electrică distribuite.

Costurile consolidate pentru achiziţia de energie electrică s-au redus cu 2%, la 2,774 miliarde lei, în primele 9 luni ale anului 2020.

Grupul Electrica a distribuit, în intervalul ianuarie - septembrie 2020, aproximativ 12,87 TWh (în scădere cu 3% faţă de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori. În primele 9 luni ale acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 6,8 TWh (în scadere cu 0,5% faţă de 9L 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.

Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 19,47%. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 54,20%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de 11,06% (conform raportului ANRE pentru august 2020).