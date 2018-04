Elena Udrea rupe tăcerea: 'Da, am statut de refugiat în Costa Rica'

Elena Udrea susţine că are într-adevăr statut de refugiat politic în Costa Rica, aşa cum a susţinut avocatul său la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Da, am acest statut. Era simplu sa se verifice prin MAE. Legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da in doi pasi. La momentul solicitarii, daca autoritarile considera ca exista un motiv, ti se da un carnet, urmand ca la sfarsitul anului sa ti se dea statut definitv. (...) Am fost audiata, am primit pe 21 martie statutul de refugiat pe un an. Am trimis si un memoriu, presupunand ca asa va face instanta din Romania. Eu nu am vrut sa invoc acest statut pentru ca aveam o multime de alte probe", a declarat Elena Udrea la Antena 3.