Eroarea ministrului Justiţiei: Ana Birchall, contrazisă de lege în privinţa competenţei SIIJ

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a susţinut miercuri că existenţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) în forma actuală nu este în beneficiul justiţiei, pentru că această structură de parchet ar avea o competenţă prea extinsă. Argumentând cu un articol din legea 304/2004, Birchall a susţinut că SIIJ poate prelua practic orice dosar penal, dacă există o plângere. Acest lucru este însă nereal, după cum se poate observa chiar din textul de lege şi după cum au explicat mai mulţi magistraţi pentru STIRIPESURSE.RO.

"Orice persoană care este urmărită, cercetată și face o plângere la această Sectie Specială, Secția Specială are competența să rețină tot dosarul. Fie că vorbim de infracțiuni grave, omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol, omor orice alt tip de infracțiune, repet orice persoană care înțelege să facă o plângere la Sectia Specială, secția specială, conform articolului 88 indice 1 aliniat 2 are competența să rețină și să continue cu acel dosar. Dacă considerați că este în beneficiul justiției o astfel de competență, eu, în calitate de ministru al Justiției, dar și ca absolvent de drept și nu o să-mi bat niciodată joc de CV-ul meu, nu consider că este normal și nu este în beneficiul actului de justiție pentru că pe noi ne interesează pe toți din societate, indiferent unde suntem ca să ne preocupăm de buna funcționare a sistemului judiciar și de un act de justiție așa cum ni-l dorim fiecare", a declarat Ana Birchall.

Ce spune articolul 88 indice 1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară:

"(1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi funcţionează Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie care are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele prevăzute la alin. (1), sunt cercetate şi alte persoane.

(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de judecătorii şi procurorii militari, dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

(4) Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este condusă de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prezentei legi.

(5) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public."

Contrar celor afirmate de Ana Birchall, mai mulţi magistraţi au explicat pentru STIRIPESURSE.RO vă, în cazul în care o persoană depune o plângere la SIIJ, cauza rămâne la această Secţie doar dacă este vizat un magistrat. Dacă, de exemplu, un inculpat dintr-un DNA, depunde o plângere la SIIJ împotriva procurorului de caz, SIIJ deschide un nou dosar penal, nu preia dosarul de la DNA, aşa cum susţine Ana Birchall. Dosarul iniţial îşi urmează cursul la parchetul iniţial sesizat, iar SIIJ îl poate solicita doar spre consultare, ca probă în noul dosar deschis ca urmare a plângerii persoanei cercetate de DNA.

SIIJ poate prelua un dosar de la o altă structură de parchet doar dacă în dosar este vizat şi un magistrat, nu dosare lucrate de respectivul magistrat. Mai mult, exemplele date de Ana Birchall - omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol - sunt infracţiuni care nu pot pune probleme procurorilor SIIJ, aceştia fiind selectaţi, potrivit legii, dintre cei mai experimentaţi şi pregătiţi procurori din România. De altfel, înainte de înfiinţarea SIIJ, se ajunsese la situaţii în care magistraţi cu zeci de ani vechime şi cel mai mare grad profesional erau anchetaţi de procurori începători, cu grade de parchet de pe lângă judecătorie.

Afirmaţia ministrului Justiţiei vine după o altă intoxicare practicată de o parte a presei, care susţinea, în urma unei acţiuni disciplinare exercitate de Inspecţia Judiciară, că orice procuror care are o plângere la SIIJ din partea unei persoane pe care o cercetează trebuie să se abţină de la orice act în dosarul care vizează persoana care a depus plângerea. O instanţă a desfiinţat deja aceste manipulări. Detalii AICI!