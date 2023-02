Este haos total în Turcia: oamenii fug disperați pe străzi, la al doilea cutremur/ Video

Imagini cu adevărat apocaliptice vin din Turcia, țară care a fost lovită de două cutremure devastatoare. Un prim cutremur, cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter a lovit azi noapte și a produs peste 1300 de morți în Turcia și Siria.

În cursul acestei zile, un al doilea cutremur a lovit în Turcia. Acesta a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter. La scurt timp a urmat o replică de 7,4 pe scara Richter.

Din cauza primului cutremur, mulți oameni se aflau deja pe străzi. În momentul în care au simțit cutremurul, oamenii au început să alerge haotic pe străzi.

Situația este una cu adevărat dramatică în Turcia. Mai multe țări din regiune, inclusiv România, au trimis deja echipe de salvatori, dar în perioada recentă omenirea nu s-a mai confruntat cu o calamitate asemănătoare.

