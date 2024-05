'Eu i-am adus sus și acum nu mă mai înțeleg cu ei': Gică Hagi, extrem de revoltat pe atidudinea jucătorilor săi

Farul - Universitatea Craiova 3-3. Gică Hagi, managerul „marinarilor”, a comentat remiza obținută de echipa lui, după ce a condus cu 3-0.

Farul a ratat astfel șansa de a termina pe podium și de a juca la barajul pentru Conference League. E la 5 puncte sub Universitatea Craiova, cu o etapă rămasă de jucat.

Declarația lui Gică Hagi după Farul - Craiova

„Fotbalul te pedepsește. În momentele importante nu am fost acolo. Nu suntem o echipă. 60 de minute am jucat ca o echipă și a mers, dar schimbările nu au adus puterea pe care trebuia să o aducă. Tot ce s-a făcut anul acesta s-a pierdut acum. Dacă am fi învins nu eram la mâna noastră, dar rămânea prestația echipei, care a jucat extraordinar 60 de minute.

Cei care intră trebuie să aducă un plus. Am jucat bine, am construit, defensiv jucătorii au alergat cum trebuia, dar cei care au intrat nu au adus nimic. Au venit apoi acele greșeli mari”, a declarat Hagi, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

„Unii au rămas datori, nu și-au făcut treaba și s-a văzut. Nu erau pregătiți de ritmul și intensitatea meciului. Și eu mai fac schimbări greșite, nu am fost inspirat. Voi reflecta, sper să le ghicesc în viitor.

Nu toți au fost cum trebuiau să fie. Am avut 4 meciuri aici când ne-au egalat și era să nu intrăm în play-off. Numai în pielea mea să nu fii”.

Eu sunt supărat că am avut foarte mulți accidentați. Nu se poate așa ceva. Noi aveam nevoie de puncte, am jucat bine până al un moment dat, apoi am pierdut punctele. Azi a fost cireașa de pe tort. Parcă revăd aceleași meciuri. Cei care au intrat nu au adus nimic. Nu mai putem face greșelile pe care le-am făcut în ultimele 20 de minute. Am fost statici. Asta le-am zis și lor. Doare mult, dar asta e. A fost frumos la Farul, s-a plătit bine. Eu i-am adus sus și acum nu mă mai înțeleg cu ei, a declarat Hagi.