Eugen Teodorovici sfătuiește AUR dar nu se înscrie în partid

Fost ministru PSD de Finanțe, Eugen Teodorovici a lăudat sâmbătă, la Antena 3, demersul AUR de a le cere specialiștilor soluții în problema energiei, însă a precizat că nu i s-a făcut oferta de a intra în partid.

Întrebat dacă se va înscrie în AUR, Teodorovici a spus: „Nu. Eu nu mai sunt in PSD, dar nu exista niciun plan personal de a ma intoarce in politica azi. Sunt persoana privata 100%. Nu mi s-a facut oferta (de înscriere in AUR)”.

Pe de altă parte, fostul ministru a lăudat AUR și a spus că îi va trimite unele propuneri lui George Simion

„Apreciez cand un om politic aduce o solutie la o problema. Am fost invitat (la conferinta organizata de AUR pe tema preturilor la energie), am participat. Am apreciat acest gest al dlui Simion. De acolo s-a desprins o solutie pe care i-o voi da marti dlui Simion sa o promoveze mai departe. Si atat. Nu a fost niciodata discutie pe acest subiect (sa ma inscriu in AUR). Nu am niciun gand sau plan politic azi”, a afirmat acesta.

„E important ca lumea sa intelega ca acest nou partid vine cu solutii concrete. Poate multi romani se regasesc cu ce au facut (AUR) in pandemie, foarte bine, dar daca vor sa guvernreze trebuie sa le arata oamenilor ca au solutii. Eu am alt gen, am alt stil, dar apreciez incapatanarea partidului AUR de a schimba lucrurile. Apreciez ca un partid face ce altii nu au facut”, a mai declarat Teodorovici.