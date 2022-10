Eurovision 2023: Va avea loc la M&S Bank Arena, oraș Liverpool

Celebrul oraș unde au cântat The Beatles, Frankie Goes to Hollywood și The Wombats, Liverpool, va găzdui concursul Eurovizion pe 13 mai, după ce a învins Glasgow, relatează BBC, preluat de Mediafax.

Show-ul va avea loc în Marea Britanie după ce câștigătorul de anul acesta, Ucraina, nu a putut să găzduiască concursul din cauza războiului.

Oficialii din Liverpool au spus că evenimentul, care va avea loc la M&S Bank Arena cu o capacitate de 11.000 de locuri, va fi organizat "în numele Ucrainei". Anunțul de vineri a venit după un proces de licitație extrem de disputat, în care din 20 de posibile orașe gazdă au rămas două. Glasgow a fost favorită la casele de pariuri.

Datorită interesului destul de mare, Liverpool se poate aștepta acum la mii de vizitatori și la o parte din lumina reflectoarelor la nivel mondial în luna mai. Aproximativ 160 de milioane de telespectatori din întreaga lume au urmărit în direct spectacolul din acest an.

Istoria muzicală bogată a orașului atrage deja sute de mii de turiști muzicali în fiecare an, iar printre evenimentele majore din trecut se numără premiile MTV Europe Music Awards din 2008. Marea Britanie a găzduit Eurovision de opt ori în trecut, ultima dată la Birmingham, în 1998. Însă în 2023 va fi pentru prima dată când concursul se va desfășura la Liverpool.

În mod normal, o țară câștigătoare găzduiește concursul din anul următor, dar faptul că Sam Ryder, cântărețul din Essex, s-a clasat pe locul al doilea în luna mai a acestui an, a făcut ca Regatul Unit să fie ales.