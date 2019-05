Eveniment emoționant cu ocazia vizite Papei la Iași: O mamă cu 11 copii plecați în străinătate îi va povesti Suveranului Pontif cazul său

O femeie din comuna ieşeană Şipote, mamă a 11 copii plecaţi fiecare în altă localitate sau colţ de lume, îi va povesti Papei Francisc, cu ocazia vizitei sale la Iaşi, despre ce înseamnă bucuriile unei familii numeroase, dar mai ales despre durerea despărţirii de cei dragi potrivit Agerpres

Elisabeta şi Ioan Balan, din localitatea Iazul Vechi, comuna Şipote, au împreună 11 copii. După ani de zile în care fiecare dintre ei locuieşte în altă localitate sau colţ de lume, cei 11 se vor reîntâlni cu toţii la Iaşi. Evenimentul va avea loc pe 1 iunie, cu ocazia vizitei la Iaşi a Papei Francisc. Avându-i alături pe soţul, copiii şi nepoţii săi, pe scena amplasată în Piaţa Palatului Culturii din Iaşi, Elisabeta Balan îi va povesti Sanctităţii Sale ce înseamnă să ai o familie numeroasă, dar mai ales durerea despărţirii de cei dragi."În mesaj îi vom spune ceea ce am păţit noi în viaţa noastră. Suntem o familie cu 11 copii, toţi realizaţi. Mai avem unul, cel de-al unsprezecelea, care are căsătoria în iunie. Patru din cei 11 au luat calea consacrării: doi sunt preoţi, două sunt surori (măicuţe -n.r). Ei sunt plecaţi prin alte ţări şi ne bucură că ne vom revedea cu ocazia vizitei Sfântului Părinte. Altfel nu puteam să ne întâlnim. Noi avem bucuria că vine şi că ne adună copiii acasă. Am avut o viaţă şi grea. şi uşoară. Câteodată greu, altădată uşor, dar am mers înainte", a povestit Elisabeta Balan miercuri, într-o conferinţă de presă organizată la Iaşi cu privire la pregătirile pentru vizita Papei Francisc.



Una dintre fiicele acesteia, Rodica, este soră de opt ani de zile şi se emoţionează la gândul că în curând va sta atât de aproape de Papa Francisc, pe care l-a mai văzut, dar de la distanţă.



"Mi s-a părut că nu e real, că nu este adevărat. Putea să aleagă oricare altă familie. Mi s-a părut un dar din partea Domnului şi nu am putut decât să mă bucur. Cu atât mai mult a fost o bucurie imensă şi pentru părinţii mei. A fost ca o încununare a tuturor sacrificiilor. Au crescut atâţia copii, au făcut atâtea sacrificii pentru noi. Mi se pare o binecuvântare din partea Domnului", a povestit Rodica Balan.



Pe 1 iunie, familia Balan se va urca alături de 180 de persoane pe scena special amplasată în faţa Palatului Culturii cu prilejul vizitei la Iaşi a Papei Francisc. Alături de Sanctitatea Sa se vor mai afla invitaţii săi, corul, tinerii şi bătrânii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Să mergem împreună".