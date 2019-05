Londonezii din secolul al XXI-lea vor avea posibilitatea de a face o incursiune în universul celebrului roman "Războiul lumilor", publicat de H.G. Wells la sfârşitul secolului XIX, pentru a se alătura unei lupte mondiale pentru supravieţuire declanşată de o invazie marţiană, graţie unui experiment interactiv ce conţine elemente de teatru, realitate virtuală (VR) şi holograme, informează Reuters, potrivit agerpres.ro.

Experimentul "The War of the Worlds: The Immersive Experience", care este vernisat vineri la Londra, se bazează pe albumul conceptual "Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds", lansat în 1978 de Jeff Wayne, vândut în milioane de copii pe plan mondial şi inspirat din celebrul roman victorian care a impresionat generaţii de cititori.

Vizitatorii au posibilitatea de a asista la invazia sitului de interes ştiinţific Horsell Common din comitatul Surrey, aflat la sud de Londra, la marşul maşinilor luptătoare către capitala Marii Britanii şi de a fugi din calea invaziei marţiene pe Tamisa, prin intermediul unor scene care combină realitatea virtuală cu personaje create în format live-action şi inspirate din acelaşi roman.

Jeff Wayne, care a lansat acea versiune muzicală în 1978, a spus că noul show reprezintă "o experienţă multisenzorială" care implementează creaţii high-tech din domeniul realităţii virtuale şi elemente tradiţionale de teatru, precum efecte speciale.

Muzicianul americano-britanic a dezvăluit că a compus câteva piese muzicale noi pentru această instalaţie interactivă, care vor completa coloana sonoră originală, din care face parte şi renumitul single "Forever Autumn".