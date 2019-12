Federaţiei Industriei Hoteliere din România: 'România are nevoie de un departament de imagine pentru promovare internaţională'

România are nevoie de un departament de imagine pentru promovare internaţională, iar un astfel de proiect poate fi realizat în parteneriat public-privat, a afirmat, marţi seara, într-o dezbatere de specialitate, Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR).

"Pe lângă problemele pe care le ştim, şi care multe aduc atingere turismului, cum ar fi învăţământul dual sau forţa de muncă, reforma instituţiilor administrative, eu aş mai ridica două probleme. Una şi cea mai importantă temă pe care o ridicăm este promovarea. România nu are o imagine care să ajute turismul. Nu există astăzi proiecte de promovare a imaginii României. Mai avem poate organizarea episodică a unor evenimente precum Preşedinţia al Consiliul UE sau cum va fi Euro 2020. Dacă de 30 de ani nu s-a făcut nimic în zona asta de creare a unui departament, a unui sistem de promovare a imaginii României, noi cei din privat din turism am zis că am putea contribui să ajutăm la crearea unor structuri în parteneriat public-privat care să asigure continuitatea unei promovări pe termen lung, astfel încât aducerea de turişti în România să fie la un alt nivel. Lipsa unui departament de imagine îngreunează şi alte industrii, îngreunează exporturile României, îngreunează aducerea românilor sau a forţei de muncă din străinătate în România, la fel şi investiţiile străine. Realizarea acestei promovări a României în parteneriat public-privat este soluţia pentru dezvoltare. Acest proiect de promovare trebuie să aibă continuitate pe termen lung", a menţionat Ile.

Reprezentantul FIHR a subliniat, totodată, că turismul din România are nevoie să stimuleze aducerea turiştilor din străinătate, dar şi de investiţii publice.

"E nevoie de investiţii publice în turism. Am dori să existe linii specifice de finanţare din fonduri europene. Cel mai important punct este promovarea, pentru că lipsa acesteia mai creează şi un deficit al balanţei extrem de mare. Banii storşi de la românii din străinătate sunt undeva la mai mult de 1 miliard. Suntem nevoiţi să stimulăm incoming-ul", a declarat Călin Ile.

Marţi seara, a avut loc la Bucureşti un eveniment organizat de Confederaţia Patronală Concordia, la care a participat premierul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale.

Evenimentul s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri între Guvern şi patronate despre priorităţile şi perspectivele economice ale anului 2020 în România.