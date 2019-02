Felix Rache informație incredibilă din Guvern: cum a trimis Liviu Dragnea la plimbare Banca Mondială

Felix Rache, fostul purtător de cuvânt Guvernului Tudose, susține că în mandatul fostului premier se încheiase acord cu Banca Mondială pentru construcția de autostrăzi. Rache arată că odată schimbat Guvenul, Dragnea a avut grijă să trimită la plimbare Banca Mondială și să revină la vechile metode.

”Pe vremea guvernului Tudose, se încheiase un acord cu Banca Mondiala pentru construcția de autostrăzi. Motivul: sa se facă mai repede autostrada București - Brașov, sa nu mai stam după procedurile naționale, care nu se termina cu anii. Banca Mondiala sa fie cea care sa facă licitația - dacă de peste 20 de ani nu știm sa facem autostrăzi, sa ii chemam pe cei care știu. Raționamentul era bun: se fac autostrăzi, nu se mai fac doar studii de fezabilitate. Si nu mai stam de paza sa nu fie comisionul mai mare decât costul real al autostrăzi. Voiam sa facem bine cu forța, sa aleagă lumea libertatea. Bineinteles ca prima măsura a lui Dragnea a fost sa trimită Banca Mondiala la plimbare in 2018 și acum se întorc la metodele patentate.

Sef la Compania de Autostrăzi este un domn implicat cu Dragnea in scandalul Tel Drum, dar asta nu mai este un secret. Un secret este ca in Consiliul de Administrație este o doamna care are același nume cu cea mai sexy arbitra de fotbal. In țara asta toate consilierele sunt sexy, numai drumurile nu sunt sexy. Se pare ca dacă doamna cu nume de arbitru sexy nu era neaparat numita la Autostrăzi, ramaneam fără centimetrii de autostrada construiți in 2018. Pe vremea lui Băsescu o aveam pe sexy -politicianul Elena Udrea, pe vremea lui Dragnea s-a schimbat doar culoarea parului. Pentru asta am fost la vot, sa schimbam culoarea favoritelor din Guvern. Las o poza și un link aici cu cea mai sexy arbitra de fotbal, fără nici o legătura cu autostrăzile...”, arată Felix Rache.