Felix Rache: 'Rupe lumea usa la PSD, pentru ca programul de guvernare nu este despre cum scapa Dragnea de dosare'

Felix Rache, consilierul fostului prim-ministru Mihai Tudose, a lansat un atac împotriva celor din PSD, pe pagina personală de Facebook. Membru al Pro România, Rache îi ironizează pe liderii social-democrați, după ultimele transferuri făcut de partidul lui Victor Ponta chiar din PSD.

Citește și: Umilință totală pentru Mircea Badea! Marian Godină râde de Mircea Badea, după ce vedeta Antena 3 a fost bătută în mall

''Rupe lumea usa la PSD, pentru ca programul de guvernare nu este despre cum scapa Dragnea de dosare.

Dragnea sa stea linistit, Viorica Dancila nu pleaca la alt partid, ea are mari probleme sa completeze o adeziune. In timp ce nemultumirile au explodat in partid, Rovana Plumb numeste la Aeroportul Bucuresti un simpatizant PNL, unul dintre cei care in 2018 au ajutat PNL sa scrie Cartea Neagra a Guvernarii PSD. Poate ca Rovana Plumb e de acord cu ce scriu cei de la PNL, ca in Transporturi a fost un jaf generalizat in timpul acestei guvernari.

Poate ca viitorul ministru al Transporturilor o sa gaseasca in PNL pe cineva care are o parere mai buna despre PSD", a scris Felix Rache pe pagina personală de Facebook.