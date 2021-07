Subreprezentarea femeilor are loc în mai multe profesii și nu este doar o problemă locală sau națională în viața politică. Femeile sunt subreprezentate în administrația locală la nivel global, cu doar 36% dintre membrii aleși locali fiind femei. În Irlanda, cifra națională este de 23%, astfel încât țara este cu mult sub media globală. Consiliul Județean din Sudul Dublinului însuși este peste media națională și globală, cu aproximativ 39% dintre membrii actuali aleși fiind femei.Eforturile sunt depuse de Consiliul Județean din Sudul Dublinului, pentru a sprijini femeile care servesc în prezent și pentru a oferi resurse pentru femeile care iau în considerare alegerea locală în 2024. O campanie "Femei în Politică" este lansată în cadrul canalelor sociale ale Consiliului în 2021.Consiliul Județean Sudul Dublinului,se angajează să încurajeze femeile in politica indiferent de unde provin.