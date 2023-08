Fenomenul 'sărăciei' românilor - Explicația psihologilor: Românul nu e sărac, el se simte sărac

În mod paradoxal, tocmai oamenii care se plâng de sărăcie dau adevărate averi la jocurile de noroc. Ulterior, își îneacă amarul în...alcool. Este povestea tot mai multor români care cad într-o astfel de capcană, informează adevarul.ro.

Fenomenul „sărăciei” românilor a fost explicat, pe larg, de un psiholog stabilit în Germania, pentru publicația CSID. Andrada Tache susține că totul pornește, de fapt, de la mentalitate.

„Românul nu e sărac, el se simte sărac. Are haine „bune” pe care nu își dă voie să le poarte zilnic și haine „de casă” în care își petrece viața: urâte și ponosite. Are veselă bună, pe care o scoate pentru musafiri, o dată pe an, iar el mănâncă din farfurii ciobite. Românul nu crede că poate mai mult, așa că se mulțumește cu puțin. Se preocupă constant de capra vecinului”, a afirmat psihologul, pentru sursa citată.

Astfel de mentalități, bine înrădăcinate, nu pot duce decât la frustrare și neîmplinire. Românul ajunge să își construiască, practic, întreaga viață, pe pricipii nesănătoase. Nu este de mirare că este predispus la vicii și obiceiuri toxice, care nu fac decât să îl afunde și mai tare, în propria nefericire și neajunsuri.

Cum pot fi înlocuite obiceiurile nesănătoase

Femeile încearcă, în general, să se detașeze prin shopping sau mâncat compulsiv. Pot, de asemenea, să își găsească un așa-zis „refugiu” în treburile casnice. Cumpăratul lucrurilor inutile nu fac decât să contribuie la „sărăcie”, iar mâncatul în neștire poate avea efecte asupra sănătății.

Pe de altă parte, bărbații apelează la alcool, uneori chiar substanțe interzise și, foarte des întâlnit, la jocurile de noroc, pentru a-și vindeca rănile emoționale.

Ce este de făcut? Psihologii spun că aceste lucruri ar trebui înlocuite cu hobby-uri și pasiuni frumoase și preocupări intelectuale complexe. De asemenea, în situațiile dificile, discuțiile cu un specialist pot fi de mare ajutor. Nu banii sunt, de fapt, adevărata problemă.

„Românul nu își permite să trăiască bine, să aibă hobby-uri sau pasiuni frumoase, interese intelectuale sau aventuroase, să fie complex în preocupări. El simte că trebuie să supraviețuiască zilei de mâine și atât. Bărbații își îneacă supărările, de multe ori, în alcool, droguri sau jocuri de noroc pentru că se simt prea săraci să meargă la un psihoterapeut să își vindece rănile emoționale. Iar femeile se îneacă și ele, dar în shopping și/sau mâncare, ori devin prea preocupate de copii, de casă sau de cratiță”, conchide Andrada Tache.