Festivalul de Film de la San Sebastián, la start cu Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen şi Gina Gershon

Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastián va debuta vineri, cu proiecţia filmului „Rifkin’s Festival”, cel mai nou lungmetraj al cineastului american Woody Allen, iar până pe 26 septembrie la eveniment vor fi prezenţi, între alţii, actorii Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen şi Gina Gershon.

Elena Anaya, Candela Peña, Blanca Suárez, Paz Vega, Raúl Arévalo, Alejandro Sanz, Javier Cámara, Irene Escolar, Bárbara Lennie şi Roberto Álamo sunt unele dintre starurile spaniole care vor participa la festival.

Depp va veni în calitate de producător al documentarului „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan” (selectat în competiţie), regizat de Julien Temple, care spune povestea liderului trupei The Pogues.

Matt Dillon va reveni la San Sebastián, după 14 ani de când a primit trofeul onorific Donostia, pentru a-şi promova „El gran Fellove” (în afara competiţiei), pe care îl semnează.

Acest trofeu, cea mai importantă distincţie onorrifică a festivalului, va fi primit la ediţia de anul acesta, joi, de Viggo Mortensen, actor şi regizor, care îşi va prezenta lungmetrajul de debut regizoral, „Falling”.

Woody Allen îşi va face apariţia virtual, de la New York, la conferinţa de presă din prima zi a festivalului, la care vor participa live protagonistele celui mai recent film al său, americanca Gina Gershon şi spaniola Elena Anaya.

În competiţia de anul acesta au fost selectate filme semnate de cineaşti europeni reputaţi, precum Danielle Arbid („Passion simple”), cu Laetitia Dosch şi Sergei Polunin; Šarūnas Bartas („Sutemose/ In The Dusk”); şi Harry Macqueen („Supernova”); Dea Kulumbegashvili („Dasatskisi/ Beginning”).

Luca Guadagnino, preşedintele juriului, îşi va prezenta serialul „We Are Who We Are” într-o proiecţie specială, în afara competiţiei.

Alte secţiuni se vor bucura, de asemenea, de participarea unor personalităţi - Suzanne Lindon şi actorul Arnaud Valois („16 printemps”, secţiunea New Directors); Philippe Garrel şi actriţa Louise Chevillotte („Le sel des larmes”, Zabaltegi-Tabakalera); regizorul Adilkhan Yerzhanov („Zheltaya koshka/ Yellow Cat”, Zabaltegi-Tabakalera); cineastul şi actorul Maïwenn („ADN”, Perlak); şi dramaturgul şi cineastul Florian Zeller („The Father”, Perlak).

Regizoarea daneză Anna Sofie Hartmann va fi preşedinta juriului secţiunii Zabaltegi-Tabakalera.

Cinematografia latino-americană va fi reprezentată de Pablo Agüero („Akelarre”, selecţia oficială), Eduardo Crespo („Nosotros nunca moriremos”, selecţie oficială), João Paulo Miranda Maria („Casa de antiguidades”, New Directors), Santiago Loza („Edición ilimitada”, Horizontes Latinos), Clarisa Navas („Las mil y una”, Horizontes Latinos), Maite Alberdi („El agente topo”, Perlak) şi Michel Franco („Nuevo orden”, Perlak), premiat recent la Veneţia.

Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, va participa la gala de deschidere alături de directorul Festivalului de la San Sebastián, José Luis Rebordinos, care va susţine un discurs în semn de sprijin pentru evenimentul francez şi altele care nu au avut loc anul acesta din cauza pandemiei.

Regizoarea Isabel Coixet va primi Premio Nacional de Cinematografía.

Festivalul se va încheia pe 26 septembrie cu o gală la care vor fi decernate premiile.