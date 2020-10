Festivalul online de film ortodox Byzanfest: Temele filmelor din acest an sunt izolarea, sănătatea mentală și crimele împotriva umanității

Ediția 2020 a Byzanfest, primul festival de film din lume desfășurat exclusiv online, are loc între 23 octombrie și 8 noiembrie. La cele două secțiuni ale competiției, scurtmetraj și lungmetraj, sunt înscrise exclusiv filme ale unor realizatori ortodocși.

Temele filmelor din acest an sunt izolarea din timpul pandemiei de COVID-19, viața monahală, sănătatea mentală, cultura, reconcilierea după război, schimbarea climatică și crimele împotriva umanității, potrivit basilica.ro.

Au fost înscrise atât filme artistice, cât și documentare ale unor realizatori din România, Grecia, SUA, Franța, Liban, Australia, Serbia, Rusia, Jamaica și Noua Zeelandă.

Filmele din secțiunea de scurtmetraj vor putea fi vizionate gratuit pe canalul de Youtube al festivalului.

Lungmetrajele pot fi vizionate la cerere, cu plată, pe canalul de Vimeo al Byzanfest în perioada festivalului.

„Letting in the Light” este un documentar despre Sora Thekla, o iconografă din Congo care pictează Catedrala Ortodoxă Greacă din Wellington, Noua Zeelandă. Foto: Byzanfest (captură de ecran)

Documentare românești și internaționale

În festival sunt înscrise două scurtmetraje din România: „Searching for Happiness” („În căutarea fericirii”), regizat de Dinu Cristian, despre așezământul de la Valea Plopului înființat de Părintele Nicolae Tănase, și o dramă psihologică regizată de Bogdan Albu, cu titlul „500”.

La scurtmetraje mai este înscris documentarul „Orthodoxy in the Shadows of Communism” („Ortodoxia în umbra comunismului”), realizat de Andrei Russo (Canada).

În competiția de lungmetraje a intrat „In the name of choice” („În numele alegerii”), o serie de documentare despre femeile în criză de sarcină care sunt condamnate și presate să apeleze la avort împotriva voinței lor.

Pentru premiul de Cel mai bun documentar este nominalizat filmul „Science and Orthodoxy around the world” („Știința și Ortodoxia în lume”). Acesta își propune să evidențieze contribuția pe care Ortodoxia o poate avea la dialogul dintre credință și religie.

La categoriile Cel mai bun documentar și Cel mai bun regizor a fost nominalizat filmul „The Face of God” („Chipul lui Dumnezeu”), dedicat viziunii Bisericii Ortodoxe cu privire la schimbările climatice. Filmul a fost regizat de Părintele Kaleeg Hainsworth, un preot ortodox din Canada.

Scopul: promovarea frumuseții spirituale

Festivalul își propune să promoveze frumusețea ortodoxiei pentru o audiență din întreaga lume.

Byzanfest este o inițiativă a organizaţiei Transfigure Media, coordonată de Chris Vlahonasios, un credincios ortodox din Melbourne, Australia.

El a ales numele festivalului în onoarea și amintirea Imperiului Bizantin, cel mai longeviv imperiu din istorie, care a dăinuit peste un mileniu.

Acesta a fost „un loc al înțelepciunii, artei și credinței. Duhul și valorile Bizanțului continuă să lumineze prin lucrările artiștilor creștini ortodocși și în era digitală”, afirmă organizatorul.

Povestea Profetului Iona într-un film de animație produs în Serbia. Foto: Byzanfest (captură de ecran)

Mai multe detalii despre premii și jurizare pe pagina de web a festivalului.