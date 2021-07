Festivitate de înmânare a certificatelor de absolvire a Școlii nr. 2 cu predare în limba română din Solotvino

Am participat cu multă bucurie la festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire a Școlii nr. 2 din Solotvino, organizată de profesorii și absolvenții din acest an ai acestei instituții cu predare în limba română din Transcarpatia. Am fost, totodată, prezenți la înmânarea a zece medalii de aur decernate elevilor cu rezultatele cele mai bune obținute în anul școlar 2020-2021. De asemenea, am urmărit cu interes cuvintele calde rostite cu ocazia acestui moment de profesorii școlii, precum și de absolvenții clasei a XI-a și de părinții acestora. Felicităm tinerii absolvenți, conducerea școlii și întreg corpul profesoral pentru rezultatele obținute și pentru organizarea acestui frumos și emoționant eveniment, dorindu-le mult succes în activitatea viitoare, scrie pe pagina de Facebook Consulatul Romaniei la Solotvino