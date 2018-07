Film de Cannes la Festivalul LGBT de la San Sebastian 2018

Filme de Naomi Kawase, Claire Denis şi Valeria Sarmiento se numără între primele şapte lungmetraje anunţate în selecţia oficială a Festivalului de la San Sebastián 2018, care va avea loc în perioada 21 - 29 septembrie (news.ro).

Peliculele vor concura, la cea de-a 66-a ediţie a prestigiosului eveniment spaniol, pentru marele trofeu - Concha de Oro (Scoica de Aur).

„Vision”, de Naomi Kawase, filmat în provincia sa natală, îi are în rolurile principale pe actriţa franceză Juliette Binoche şi japonezul Masatoshi Nagase.

„Rojo”, regizat de argentinianul Benjamín Naishtat, îi are în rolurile principale pe Darío Grandinetti, Andrea Frigerio şi Alfredo Castro. Acţiunea este plasată în Argentina anilor 1970, în preajma începutului dictaturii.

„Le Cahier Noir”, regizat de chiliana Valeria Sarmiento, este inspirat de romanul „Livro Negro de Padre Dinis”, care vorbeşte despre decadenţa secolului 18 şi o pereche formată dintre un orfan şi tânăra lui îngrijitoare.

„Illang: The Wolf Brigade”, de Kim Jee-woon, este remake-ul coreean al peliculei „Jin-Roh”, anime scris de Mamoru Oshii („Ghost in the Shell”).

Filmul SF „High life”, de Claire Denis, îi are în rolurile principale pe Robert Pattinson şi Juliette Binoche.

Din listă mai fac parte „The Innocent/ Der Unschuldige”, regizat de elveţianul Simon Jaquemet, şi „Angelo”, regizat de austriacul Markus Schleinzer.

Regizorul japonez Hirokazu Kore-eda, premiat anul acesta cu Palme d'Or pentru „Shoplifters”, va primi trofeul onorific al Festivalului de Film de la San Sebastián, devenind primul cineast asiatic recompensat cu Premio Donostia.