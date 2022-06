Filme, concerte, dezbateri, vernisaje, ateliere şi acţiuni de ecologizare, la Festivalul Eforie Colorat

Festivalul eco-art Eforie Colorat propune peste 200 de evenimente, găzduite, pe toată durata verii (4 iulie - 4 septembrie), de hub-ul de creaţie Grădina de Vară din Eforie Sud. Dezvoltat în parteneriat cu institute culturale europene, misiuni diplomatice şi festivaluri de film internaţionale, Eforie Colorat este un spaţiu alternativ de întâlnire la Marea Neagră şi, totodată, primul centru dedicat artelor contemporane de pe litoralul românesc. Accesul la evenimentele incluse în programul acestei ediţii este liber, conform news.ro.

Demult uitată de călători şi de vremuri deopotrivă, istoria fermecătoare a băilor "Carmen Sylva" i-ar putea inspira încă pe cei dispuşi să prelungească un vis de vară într-un parcurs concret de dezvoltare sustenabilă. Festivalul Eforie Colorat readuce memoria, cultura şi şarmul unei staţiuni abandonate, al cărei imens potenţial a rămas neexploatat în ultimele trei decade.

"Cea mai veche staţiune de pe litoralul românesc mizează pe cultură în procesul de reabilitare. Deschidem spaţii alternative, în care comunităţile creative îşi întâlnesc publicul şi folosesc arta şi dialogul ca modalităţi de chestionare a societăţii”, spune Emil Cristian Ghiţă, co-organizator al festivalului.

Charlie Ottley, invitat special

Despre exploatarea etică şi coerentă a potenţialului turistic, dezvoltare sustenabilă şi oportunităţi de creştere prin cultură va vorbi, la Eforie Sud, şi jurnalistul britanic Charlie Ottely, cunoscut pentru seria documentarelor "Flavours of Romania" sau "Wild Carpathia", invitat special al festivalului în cadrul unui colocviu cu proiecţie de film programat în luna august.

Reunind genuri diferite şi viziuni multidisciplinare în arta contemporană, programul celei de-a doua ediţii a festivalului de ecologie şi artă Eforie Colorat cuprinde o suită de 200 de evenimente, găzduite de Grădina de Vară din Eforie Sud. Este o încercare de a vorbi despre simplitate şi natură într-o eră în care tehnologia schimbă totul, de la rolul şi sensul actului artistic, la materia sensibilă cu care acesta operează.

Dezvoltat în parteneriat cu institute culturale europene, misiuni diplomatice şi festivaluri de film interne şi internaţionale, Eforie Colorat propune zilnic, pe durata celor două luni de vară, filme, concerte, dezbateri, vernisaje, ateliere şi acţiuni de ecologizare, evenimente gândite pentru a şterge barierele dintre artişti şi mulţimi şi graniţele dintre spaţiile de expunere convenţionale şi spaţiul public.

Recitalurile de poezie sau expoziţiile de fotografie întregesc oferta culturală a verii, alături de seri cu muzică clasică, experimentală şi alternativă, concerte blues şi jazz sau momente CineConcert. Vizitatorii se vor bucura de o zonă de drinks, spaţii de joacă pentru copii şi de o bibliotecă pop-up.

Festivalul debutează luni, 4 iulie, de la ora 18.00, cu un concert acustic Alexandra (Focşa) & Rosta Man Acoustic Night, urmat de scurtmetrajul "Tu, ăla cu mustaţă", o poveste despre ce a însemnat fotbalul pentru fiecare

băiat crescut în România anilor '90.

Eforie Colorat redă comunităţii câteva centre uitate, printre care şi fosta Grădină de Vară, cel mai mare spaţiu cultural de la Marea Neagră, părăsit şi deteriorat în cursul ultimelor decade. “Apărut din necesitatea de a oferi o alternativă într-un sector dominat de oferte comerciale, festivalul vorbeşte despre revitalizarea spaţiilor culturale abandonate, oferind un model actual de bune practici, absolut necesar dezvoltării comunităţilor şi turismului local. Programele noastre au deja relevanţă la nivel regional şi aduc publicul larg mai aproape de scena artistică contemporană. Este o încercare de a demonstra că arta este limbajul comun prin care se poate realiza schimbarea”, spune Emil Cristian Ghiţă.

Reunind teme verzi şi subiecte stringente din lumea actuală, ediţia de anul acesta a festivalului se dezvoltă în patru secţiuni interconectate: film, muzică alternativă, vernisaje sau intervenţii artistice şi dezbateri subsumate temelor de ecologie actuale.

FILM. Cinematograful în aer liber propune şi anul acesta 50 de seri de film, în cursul cărora vor fi proiectate peste 200 de producţii, scurtmetraje, animaţii, filme româneşti sau filme de artă internaţionale, oferite de institute culturale, reprezentanţe diplomatice sau festivaluri de film europene. Dacă zilele de luni sunt, de regulă, destinate relaxării după un week-end aglomerat, în fiecare zi de marţi, începând de la ora 20:30, Festivalului Short Film Breaks aduce o serie de scurtmetraje premiate în competiţiile internaţionale. Serile de miercuri sunt dedicate exclusiv filmelor româneşti, propuse, printre alţii, de Caravana Filmului Românesc, precum “Octav” sau “Funeralii fericite”. Zilele de joi aduc filme de animaţie precum “Turning Red” sau "The Secret Life of Pets". Vinerea şi sâmbăta sunt programate filme europene şi documentare oferite de centrele culturale partenere. Duminica este ziua dedicată marilor producţii, precum "Bohemian Rhapsody", "Grand Budapest Hotel"sau "Dune".

„Cred că un oraş fără cinematograf e un oraş trist. Şi cred că cei de la Eforie Colorat sunt plini de ambiţii romantice în eforturile pe care le fac pentru a ţine deschis cinematograful pe durata întregului sezon estival”, a declarat actriţa

Aida Economu.

Muzică şi Arte vizuale. Prin satelitul său - E T A J on Wheels, galeria bucureşteană E T A J artist-run Space se mută, în perioada verii, în incinta grădinii de vară din Eforie Sud, unde va găzdui trei artişti contemporani: Mircea Modreanu, Lucian Sandu Milea şi Ana Cristina Toma.

Artista Irina Botea propune multiple tipuri de performance şi documentări video experimentale, explorând simbolistica şi valenţele artistice ale unor elemente emblematice locale. Faimosul nămol de Techirghiol susţine diverse abordări contemporane, devine temă a unor intervenţii performative, inspiră un party şi capătă nuanţe hip în atelierele de mud graffiti. Vizitatorii sunt invitaţi la ateliere creative de olărit conduse de artistul ceramist Ana Stroie sau la ateliere creative şi de reciclyng pentru copii. Figuri emblematice ale cinematografiei spaniole şi lucrări ale unor designeri suedezi se numără printre temele expoziţiilor de fotografie care vor fi găzduite de hub-ul cultural din Eforie Sud, un spaţiu deschis tuturor artelor, care va fi inundat, pe toată perioada verii, de muzică. Apreciaţi pentru originalitatea experimentelor lor acustice, artiştii Diana Miron şi Laurenţiu Coţac transformă în muzică experimentală sunetele naturale specifice locului, captate din zona de coastă, din rezervaţia naturală a Lacului Techirghiol şi din zona pădurii aflate în apropierea mării. Vara muzicală promite, de asemenea, concerte de chitară clasică, muzică clasică, muzică experimentală, jazz şi blues.

10 zile de ECOLOGIE. AggressiON/OFF: public, privat, natural: O serie de dezbateri, colocvii şi intervenţii performative pun în discuţie stoparea agresiunii asupra naturii, în contextul mai larg al noilor practici consumeriste sau al schimbărilor geopolitice şi al efectelor pe care acestea le vor avea asupra conceptelor de ecologie şi responsabilitate faţă de mediu. Găsim liniştea într-un spaţiu obiectiv, care anulează orice atribut socio-cultural, primind oamenii ca pe nişte simple forme de viaţă, alături de nisip, iarbă, melci sau păsări. Artişti implicaţi civic, precum Lia şi Dan Perjovschi, vorbitori titraţi în probleme de ecologie, cum ar fi Cristian Neagoe, alături de jurnalişti sau designeri pun în discuţie soluţiile actuale pentru îndeplinirea obiectivelor net zero în contextul crizei energetice globale. Efectele conflictului armat pornit de Rusia în Ucraina şi criza umanitară antrenată de acesta readuc în atenţia publică agresiuni pe multiple niveluri faţă de oameni, state şi faţă de mediu. Globalizarea, un traseu punctat de crize ecologice, pandemice şi geopolitice, este cadrul mai larg în care poate fi repus în discuţie omul, în nenumăratele sale ipostaze, de la simplul agresor care consumă neglijent, la rolul său de creator al realului sau cel ideal, de contemplator care-şi abandonează identitatea socio-culturală pentru a se re-integra în natură. Desfăşurat în Grădina de Vară, dar şi în diverse puncte de pe faleză, segmentul aggressiON/OFF susţine şi promovează responsabilitatea faţă de mediu şi implicarea comunităţii în activităţi ecologice.

„Eforie Colorat tratează subiecte importante, subiecte care se dezbat global, deci locul acesta este sincron cu ce se întâmplă acum în toată lumea responsabilă”, spune artistul vizual Dan Perjovschi.

MUZEUL LITORALULUI. Reabilitarea Arhivelor "Carmen Sylva". De la întemeierea ei, în 1889, şi până astăzi, staţiunea Eforie Sud a trecut prin schimbări de nume şi regim, care şi-au lăsat, cu toate, amprenta asupra comunităţii şi asupra infrastructurii. Proiectul Arhivele Litoralului este o colaborare a unui grup interdisciplinar de artişti şi teoreticieni, antropologi, biologi cunoscători ai florei endemice, specialişti în arhivare, digitalizare, conservare a documentelor şi patrimoniu. "Am documentat peste 50 de imobile cu valoare arhitecturală deosebită, am adunat peste 300 de artefacte care ne-au permis să studiem felul în care s-a dezvoltat oraşul de-a lungul timpului. În cursul cercetării, am descoperit poveşti şi istorii fermecătoare, alături de documente care ne permit să recompunem istoria familiei care a întemeiat oraşul şi etapele specifice ale dezvoltării acestuia. Pe termen lung, dorim să extindem această cercetare şi în celelalte staţiuni. Avem nevoie de un partener puternic, astfel încât Muzeul Litoralului să devină realitate”, spun organizatorii festivalului.

Muzeul Litoralului, care cartografiază istoricul staţiunii de la finalul secolului al XIX-lea, până în perioada comunistă şi post-comunistă, este parte dintr-un plan mai larg de consolidare a ecosistemului cultural propriu al litoralului românesc şi redefinire a sa ca zonă strategică, cu valenţe economice, multiculturale şi turistice.

Festivalul Eforie Colorat a fost lansat, în anul 2021, ca un program cultural complex, dedicat atât turiştilor şi membrilor comunităţii locale, cât şi comunităţii artistice sau grupurilor de ecologie. Cu toţii au la dispoziţie, anual, o serie de rezidenţe creative la Eforie Sud. Organizat de Forumul Artelor Vizuale, în parteneriat cu Centrul Ceh şi primăria Oraşului Eforie, programul Eforie Colorat îşi propune revitalizarea spaţiilor culturale de la malul Mării Negre prin artă contemporană. Cândva centrul elitelor bucureştene şi una dintre cele mai vizitate staţiuni din Europa, Eforie Sud a rămas un loc marginalizat, aproape abandonat în cursul aventurii consumeriste. Grădina de Vară, cel mai mare teatru regional, cu cel mai mare ecran de proiecţie de pe litoral, s-a deteriorat în cursul ultimelor decade şi în cele din urmă a ajuns o ruină. Curăţată prin efortul organizatorilor, grădina îşi revendică acum funcţia iniţială de spaţiu cultural şi loc de întâlnire comunitar. Eforie Colorat reuneşte comunitatea artistică, decidenţii din administraţiile locale şi centrale, alături de grupurile activiste, într-un efort comun de a formula soluţiile actuale de reabilitare, pentru a-i oferi staţiunii Eforie Sud o alternativă în oferta culturală şi o nouă şansă de dezvoltare.