Filmul 'Eternals', cu Richard Madden și Salma Hayek, s-a clasat pe primul loc în box office-ul românesc, pentru al doilea weekend consecutiv

Filmul fantasy „Eternii/ Eternals”, producţie Marvel regizată de Chloé Zhao, s-a clasat, pentru al doilea weekend consecutiv, pe primul loc în box office-ul românesc, conform news.ro.

Cel de-al 26-lea titlu din Universul Cinematografic Marvel îi are în distribuţie pe Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington şi Salma Hayek.

Filmul, care reprezintă o expansiune a UCM prin cei zece supereroi nemuritori care au protejat Pământul şi i-au modelat istoria şi civilizaţiile de la începutul timpului, a generat încasări de 467.149 de lei în al doilea weekend de la premiera românească, potrivit Cinemagia. Distribuitorul producţiei, Forum Film, nu comunică numărul spectatorilor.

Volumele de benzi desenate originale „Eternals” ale lui Jack Kirby, care au debutat în 1976, au fost sursa de inspiraţie a filmului.

Când creaturile monstruoase numite Devianţii, despre care se credea că sunt pierdute în istorie, revin în mod misterios, Eternii sunt obligaţi să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

„Dune”, ecranizarea lui Denis Villeneuve a romanului omonim scris de Frank Herbert, cu Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac şi Zendaya în distribuţie, s-a menţinut pe locul al doilea în top.

În al patrulea weekend de la lansare, filmul a generat încasări de 292.027 de lei şi a fost vizionat de 10.764 de spectatori.

„Venom: Să fie carnagiu/ Venom: Let There Be Carnage” şi-a menţinut de asemenea poziţia în top, a treia, cu 6.838 de spectatori şi încasări de 176.302 lei în al cincilea weekend de la lansare.

Filmul regizat de Andy Serkis, continuare a lungmetrajului din 2018, îl are în rol principal pe Tom Hardy, iar din distribuţie fac parte Woody Harrelson şi Michelle Williams.

Locul al patrulea a fost ocupat de animaţia „Ron o ia razna/ Ron's Gone Wrong”, în urcare două poziţii, cu încasări de 101.184 de lei în al patrulea weekend de la premieră.

O altă animaţie, „Familia Monstrulescu 2/ Monster Family 2”, s-a clasat pe locul al cincilea, în coborâre o poziţie, după ce, în al doilea weekend de la debut, a fost vizionată de 4.837 de spectatori şi a generat încasări de 92.120 de lei.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend e completat de lungmetrajul de acţiune „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, filmul de aventuri „Lupul şi leul: O prietenie ca-n poveşti/ Le loup et le lion”, animaţia „Familia Addams 2/ The Addams Family 2” şi de filmele cu accente horror „Spirite întunecate/ Antlers” şi „A fost odată-n Soho/ Last Night in Soho”.