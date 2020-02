Filmul `Parasite` câștigă premiul pentru cel mai bun scenariu original

Lungmetrajul "Parasite" a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "Knives Out", "Marriage Story", "1917" şi "Once upon a time... in Hollywood".

"Parasite" s-a numărat printre filmele favorite la acest premiu. Deși inițial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), anul acesta, Sindicatul scenariștilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite", de Bong Joon Ho, recompensat și cu BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit producţiei "Green Book".