Filmul SF „Dune” va avea oficial o continuare

Legendary Entertainment a anunţat marţi, pe Twitter, că „Dune”, lungmetrajul SF regizat de Denis Villeneuve, va avea o continuare. Warner Bros. va distribui filmul şi îl va finanţa, deşi Legendary este principala sursă financiară din spatele filmului şi deţine drepturile de ecranizare a cărţii lui Frank Herbert, potrivit Variety.

Filmul va rula doar în cinematografe şi Legendary va căpăta forţă după ce „Dune” a fost lansat simultan în cinematografe şi pe HBO Max săptămâna trecută. Strategia Warner Bros. impusă de pandemie, a dus la un scandal când a fost anunţată în 2020.

„Dune: Part 2” va rula în cinematografe pe 20 octombrie 2023.

Prima parte a filmului SF, care a fost lansată pe 22 octombrie în Statele Unite, a înregistrat venituri de 41 de milioane de dolari în primul weekend. La nivel global, filmul a acumulat 225 de milioane de dolari.

Într-o ecranizare fidelă a cărţii lui Frank Herbert, filmul „Dune”, în regia lui Denis Villeneuve spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei sale şi a poporului său. Pe măsură ce forţele malefice izbucnesc într-un conflict legat de supremaţia universului şi asupra controlului uneia dintre cele mai preţioase resurse, capabilă să deblocheze cel mai mare potenţial al umanităţii - vor supravieţui doar cei care îşi pot stăpâni frica.

Villeneuve a regizat pe baza unui scenariu pe care l-a scris împreună cu Jon Spaihts şi Eric Roth.

Alături de Timothée Chalamet („Call Me by Your Name”, „Little Women”) şi Rebecca Ferguson („Doctor Sleep", „Mission: Impossible - Fallout”), din distribuţie fac parte Oscar Isaac („Star Wars”), Josh Brolin („Milk”, „Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård („Cernobîl”, „Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista („Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame”), Stephen McKinley Henderson („ Fences”, „Lady Bird”), Zendaya („ Spider-Man: Homecoming”, „Euforia”), Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa şi Javier Bardem.

Denis Villeneuve a şi produs filmul împreună cu Mary Parent, Cale Boyter şi Joe Caracciolo, Jr. Producătorii executivi sunt Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt şi Kim Herbert. Compozitorul Hans Zimmer („Blade Runner 2049”, „Inception”, „Gladiator”, „The Lion King”), premiat cu Oscar, semnează coloana sonoră.