Filmul „The Exorcist: Believer” şi serialele „The Family Stallone”, sezonul 2 şi „Concordia” au premiera luna acesta pe platforma SkyShowtime

Premiere

„The Family Stallone” (Familia Stallone), sezonul 2

În acest sezon, după patru decenii în care a fost una dintre cele mai renumite familii din Los Angeles, familia Stallone părăseşte Hollywood-ul definitiv şi se mută spre est. Cu fiicele Sophia şi Sistine care-şi urmează visele în New York, iar Scarlet care merge la facultate şi are o nouă dragoste în Miami, Sly şi Jen se stabilesc în Palm Beach într-un cămin gol. Dar distanţa nu e un impediment pentru această familie, deoarece sezonul culminează cu o călătorie în Italia care le schimbă viaţa, în încercarea de a-şi explora istoria familiei, de a reaprinde dragostea şi a-şi face o viaţă plină de amintiri.

„Concordia”, sezonul 1, episoadele 1-2 disponibile din 23 mai

Concordia este oraşul viitorului: construit pe supraveghere şi colectare de date – nu în scopuri nefaste de autoservire, ci pentru binele tuturor cetăţenilor societăţii. Scopul conducătorilor săi este de a crea o societate mai liberă, mai dreaptă şi mai umană. Ajunsă la cea de-a 20-a aniversare, Concordia este un succes incontestabil, dar totul se schimbă când o serie de catastrofe lovesc oraşul: prima crimă şi un hack al inteligenţei artificiale impenetrabile a oraşului - compromiţând însăşi baza, dar şi posibilitatea de extindere. Ancheta oraşului devine rapid o cursă contra cronometru pentru a remedia hack-ul, a rezolva crima şi a realiza extinderea, iar echipa se trezeşte în curând în faţa unui secret profund tulburător care ameninţă să distrugă tot ce au realizat creatorii săi… Având în rolurile principale pe Ruth Bradley („Ted Lasso”), Nanna Blondell („Văduva Neagră”) şi Hugo Becker („Leonardo”), „Concordia” este regizat de Barbara Eder („Barbarians”) cu Frank Doelger („Game of Thrones”) ca showrunner.

Continuări seriale

„Boat Story”, noi episoade sunt disponibile săptămânal, iar finalul va fi difuzat în 3 mai

Când doi necunoscuţi lefteri, Janet (Daisy Haggard – Back to Life, Breeders) şi Samuel (Paterson Joseph – Vigil, Noughts & Crosses) găsesc o captură de cocaină pe o barcă naufragiată sunt convinşi că a dat norocul peste ei. După ce se hotărăsc să vândă drogurile şi să-şi împartă banii între ei, cei doi se trezesc în faţa unor încurcături cu poliţia, asasini mascaţi şi un gangster la costum, cunoscut sub numele de „Croitorul” (Tcheky Karyo – Baptiste, The Missing).

„A Gentleman in Moscow” (Un gentleman la Moscova), finalul sezonului în 23 mai

În serialul „Un gentleman la Moscova”, Ewan McGregor (franciza „Star Wars”, „Halston”, „Trainspotting”) joacă rolul contelui Alexander Rostov care, în urma Revoluţiei Ruse, constată că trecutul său aristocratic îl plasează de partea „greşită” a istoriei. Cruţat de la execuţie, el este obligat de un tribunal sovietic să locuiască în mansarda opulentului Hotel Metropol şi ameninţat cu moartea dacă va mai ieşi vreodată afară. Pe măsură ce anii trec şi unele dintre cele mai zbuciumate episoade din istoria Rusiei au loc în faţa hotelului, situaţia precară a lui Rostov îi oferă acces spre o lume mult mai mare, cea a descoperirilor emoţionale. În timp ce îşi clădeşte o viaţă nouă închis între zidurile hotelului, Rostov descoperă adevărata valoare a prieteniei, a familiei şi a iubirii.

„Apples Never Fall” (Merele nu cad niciodată), finalul sezonului va fi în 21 mai

Având la bază romanul care s-a clasat în topul vânzărilor New York Times, scris de Liane Moriarty, Merele nu cad niciodată spune povestea familiei Delaney, în aparenţă perfectă. Foştii antrenori de tenis Stan (Sam Neill) şi Joy (Annette Bening) şi-au vândut afacerea de succes, o şcoală de tenis, şi sunt gata să se bucure de anii liniştiţi de pensie. Abia aşteaptă să petreacă timp cu cei patru copii ai lor ajunşi la maturitate (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), însă totul se schimbă când o tânără rănită le bate la uşă, aducând cu ea un entuziasm de care le era dor. Dar când Joy dispare brusc, copiii ei sunt nevoiţi să reevalueze pretinsa căsătorie perfectă a părinţilor lor, iar cele mai întunecate secrete ale familiei încep să iasă la iveală.

„Star Trek: Discovery”, finalul sezonului va fi în 7 iunie

Sezonul cinci şi ultimul din Star Trek: Discovery îi prezintă pe Căpitanul Burnham şi echipa U.S.S. Discovery în timp ce descoperă un mister care îi va trimite într-o aventură epică prin galaxie, în căutarea unei forţe străvechi, a cărei existenţă a fost ascunsă în mod deliberat, timp de secole. Dar mai sunt şi alţii plecaţi la vânătoare...inamici periculoşi, disperaţi să pună mâna pe trofeu doar pentru ei şi sunt dispuşi să facă orice pentru a-l obţine.

Filme

„The Exorcist: Believer”, din 17 mai

Regizorul David Gordon Green (trilogia „Halloween”) readuce în prim plan această poveste terifiantă care a doborât recordurile de box office, a câştigat două premii Oscar şi a influenţat traiectoria filmelor de groază. Leslie Odom Jr. este protagonistul în această continuare a primului film, alături de starul din ecranizarea originală a „Exorcistului”, Ellen Burstyn, reluând rolul lui Chris MacNeil. Când o fată de 12 ani devine posedată de o entitate demonică misterioasă, tatăl ei caută cu disperare ajutor şi îl găseşte în persoana cuiva a cărui fiică a supravieţuit unei posesiuni similare în anii 1970.