Filmul VIOLENȚELOR din Piața Victoriei: Ce arată raportul Jandarmeriei

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat, duminică seara, cronologia evenimentelor violente din Piața Victoriei, menționând că intervanția jandarmilor a fost justificată, iar aceștia au acționat gradual.

Ora 13.55 - Operationalizarea punctului de comanda din Piata Victoriei. La acel moment existau doua grupuri restranse de protestatari, unul in Piata Universitatii, unul in Piata Victoriei. Raportul precizeaza ca la momentul institurii dispozitivul a fost unul defensiv, jandarmii avand tinuta de serviciu, cu maneca scurta , fara casti pe cap si echipanente de protectie. Nu a existat astfel nicio intentie de intimidare sau provocare din partea jandarmeriei.

Ora 16.00 - in punctul de comanada s-au prezentat prefectul Capitalei si unul dintre viceprimarii PMB.

Ora 16.22 - Apar primele manifestari violente. Are loc fortarea cordonului de jandarmi si se incearca intrarea in curtea Guvernului Romaniei. In dispozitivul de jandarmi se arunca cu pietre si sticle de plastic. Este secventa când o masa de cateva sute de persoane iese din alveola , prin fata Muzeului Antipa, blocheaza circulatia rutiera, simuleaza intrarea pe Kiseleff, schimba brusc directia de deplasare catre cladirea Guvernului si ocolind perimetrul delimitat se indreapta spre intrarea in Curtea Palatului Victoria dinspre strada Paris, pe artera rutiera, printre masini, intrucat traficul rutier nu era restrictionat. Concomitent acestei miscari, pe dispozitivul situat in fata cladirii Guvernului se mentine o presiune constanta astfel incat sa nu se permita o regrupare a jandarmilor spre zona dinspre strada Paris. Pentru respingerea celor care intentionau sa intre in cladirea Guvernului, Jandarmeria a utilizat substante iritant lacimogene aflate in dotare. Abia acum dispozitivul se echipeaza cu mijloace de protectie.

Ora 16.53-Primul jandarm ranit si transportat la spital. Jjandarmii au optat pentru un mod de actiune gradual.

Ora 18.00 - Comandantul actiunii convoaca o scurta sedinta cu sefii de dispozitive pentru analizarea situatiei. Potrivit raportului, la sedinta a participat si un procuror militar.

Ora 18,48 - Aparitia in piata a primelor persoane cunoscute ca facand parte din galeriile de fotbal. Raportul mentioneaza ca venirea acestora in perimetrul in care se desfasura nu s-a facut in grup organizat, ceea ce a impiedicat jandarmeria sa dispuna masuri de blocare a accesului acestora in piata. Una din concluziile raportului este ca modul de exercitare a violentei asupra fortelor de ordine a avut un caracter de noutate reflectând o mutatie in plan actional. Astfel agresiunile s-au manifestat individual sau in grupuri organizate de-a lungul intregului dispozitiv cu mobilitate crescuta, atat in zona de contact cat si in interiorul masei de participanti din randuile 2 si 3, ceea ce a permis agresorilor sa foloaseasca primele rânduri de protestatari ca un veritabil scut uman. Manifestantii pasnici au fost reticenti in a se delimita de persoanele agresive ceea ce a facut ca misiunea de extragere sa ingreunata si aproape imposibil de realizat. Acest mod de acțiune a făcut ca persoane care manifestau pașnic să suporte consecințele acțiunilor forțelor de ordine, aflate în încercarea de respingere a celor violenți, prin utilizarea de gaze iritant-lacrimogene. Raportul detaliază în dinamică momentele și periodicitatea actelor de violență asupra dispozitivului de Jandarmerie, dar și acțiunile violente care erau desfășurate în zona din spatele primului rând de manifestanți. Acolo au fost semnalate persoane care spărgeau pavajul și bordurile din zonă pentru a arunca cu bucăți din acestea spre forțele de ordine", a declarat Carmen Dan.

Ora 20.00 -Comandantul acțiunii prezintă prefectului situația, informându-l cu privire la necesitatea unei intervenții pentru restabilirea ordinii publice. În acest context, prefectul își exprimă acordul cu privire la o astfel de acțiune.

Ora 21.30 - Se conturează un grup de persoane violente în zona Bulevardului Iancu de Hunedoara, cunoscut ca făcând parte din galeriile de fotbal. S-a dispus constituirea unui dispozitiv pentru izolarea grupului de suporteri care se manifestau violent, însă, din cauza celor care nu s-au delimitat de persoanele agresive, acțiunea nu a reușit. Separat de violențele de la nivelul zonei de contact cu dispozitivul de jandarmi, au început acțiuni de vandalizare în mai multe zone ale Pieței, cum ar fi distrugerea mobilierului stradal din zona Muzeului Antipa. În intervalul de timp cuprins între orele 21.00 și 22.00 – potrivit legii 60 din 1991 au fost efectuate în mod repetat avertizări și somații prin intermediul mijloacelor de amplificare sonoră. Conform jurnalului operațiunii, la ora 22 și 2 minute a fost efectuată ultima somație, acordându-se un interval de timp suficient pentru ca protestatarii să poată părăsi Piața.

Am să detaliez puțin un moment important din acea seară, pentru că el este determinant în decizia de intervenție pentru restabilirea ordinii publice:

La ora 22.53 dispeceratul 112 semnalează că în zona unui fast-food din Calea Buzești un grup de persoane se manifestă violent. DGJMB solicită intervenția Poliției întrucât nu aveau pe moment posibilitatea să ajungă în zona respectivă. În primă fază au fost direcționate în zonă 2 echipaje ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei, ulterior, în scurt timp, în sprijinul acestora venind alte 2 echipaje. În jurul orei 23.01 echipajele ajunse raportează că nu există acte de violență sau vandalism în zonă, fapt pentru care li se transmite ordinul să se retragă.Între timp echipajele sunt blocate de mulțimea de oameni care înconjoară mașinile și astfel se solicită sprijinul Jandarmeriei. În dinamica acestei situații, alte 3 echipaje ale poliției care sunt direcționate către aceeași zonă, sunt blocate în zona Pasajului Victoria. La solicitarea Poliției, 2 detașamente de jandarmerie sunt direcționate dinspre Palatul Victoria către echipajele de poliție blocate în zona fast-food-ului. Acesta este momentul când cei 2 jandarmi – un bărbat și o femeie – sunt izolați de restul detașamentelor și sunt atacați, fiind sustras pistolul unuia dintre ei.

Ora 23.11 - Comandantul acțiunii ordonă intervenția pentru restabilirea ordinii publice. Raportul detaliază argumentele care au stat la baza emiterii ordinului, în special necesitatea eliminării riscurilor privind viața și integritatea celor prezenți în zonă, atat manifestanți, cat și jandarmi. În plus, la acel moment o armă de foc fusese sustrasă și era în posesia unuia dintre agresorii jandarmilor. Pe durata restabilirii ordinii publice au existat interacțiuni violente între forțele de ordine și agresori, situații în care persoane care nu au exercitat violențe, dar nu au părăsit piața, au avut de suferit, dar și fapte de vandalizare a mobilierului stradal.

Ora 01.15 – ordinea publică a fost restabilită, a declarat Carmen Dan.