Gabriela Firea, prima REACȚIE după audierea la Parchetul General

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a făcut primele declarații după ieșirea de la audierile de la Parchetul General.

"Am fost citată în calitate de martor în dosarul protestelor din 10 august. Am răspuns întrebărilor domnului procuror și am adus înscrisuri. Cunoașteți caracterul nepublic al unei anchete. Pot să vă spun că la modul general a fost vorba de elemente care sunt în responsabilitatea primăriei sau a primarului general, precum sunt cele privind autorizarea unor întâlniri publice. Dacă au fost sau nu autorizate mișcările sau dacă a existat sau nu un organizator".

