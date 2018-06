Florin Cîțu a răbufnit după ce Ministerul Finanțelor a făcut public raportul: 'Cine minte, Comisia Europeană sau MFP'

Senatorul PNL, Florin Cîțu, reacționează după ce Ministerul Finanțelor Publice a publicat vineri raportul despre execuția bugetară pentru 2017, care arată că România și-a atins ținta de deficit structural de 2,9% din PIB, asta în timp ce documentele CE arată că deficitul structurat a crescut de la 2.2% în 2016 la 3.3% în 2017. „Cine minte”, este întrebarea senatorului PNL.

„Romania este pusa de CE sub supraveghere pentru neresepectarea Pactului Fiscal (si implicit a Constitutiei). Anticamera procedurii de deficit excesive si infringement.

Documentele CE arata ca in 2017 Romania a spus ca va mentine deficitul structural la 2.9% din PIB. In realitate in 2017 deficitul structural a crescut de la 2.2% in 2016 la 3.3% in 2017. Si ca sa fie si mai clar, pentru a respecta Constitutia deficitul structural in 2017 trebuia sa fie la 1% din PIB. Astfel CE penalizeaza Romania pentru ca nu respecta un tratat semnat cu UE ( o regula fiscala). (https://ec.europa.eu/…/economy-finance/com-2018-430_en_0.pdf, https://ec.europa.eu/…/ecfin_forecast_spring_030518_ro_en.p…)