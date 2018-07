Florin Cîțu, avertisment INCENDIAR: Dragnea și Vâlcov duc României în situația Venezuelei

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, susține că Liviu Dragnea și Darius Vâlcov urmează modelul economic socialist și România riscă să aibă exact aceeași soartă ca și Venezuela.

”PSD joaca zilnic ruleta ruseasca cu economia Romaniei.

Mai putini bani pentru investitii, in fiecare an!

Astazi despre una din manipularile ordinare din prezentarea premierului. Este vorba despre cheltuielile cu investitiile.

Graficul alaturat va arata cum au scazut constant ca procent din total cheltuieli din momentul din care PSD a venit la guvernare.

Ca sa fie clar, PSD a crescut cheltuielile bugetare in fiecare an si a scazut sumele alocate investitiilor.

PSD ia banii alocati pentru investitii si ii transfera catre cheltuieli neproductive - pensii speciale, salarii bugetare, ajutoare de stat, ajutoare sociale etc. In acelasi timp creste deficitul bugetar. Este o dovada clara de subminare a potentialului de crestere economica si condamnare la saracie a generatiilor viitoare de romani.

Iar romanii vad si inteleg acest lucru. Vad ca din ce in ce mai putini bani se duc catre investitii. Si de aceea parasesc tara cu cea mai mare viteza din istorie. Chiar mai rapid ca in anii 90.

Dar lucrurile sunt si mai grave daca ne uitam din alta perspectiva.

De exemplu. In primul semestru din 2018 veniturile bugetare nu au ajuns pentru plata cheltuielilor neproductive (salarii, pensii speciale, pensii, ajutoare sociale, subventii, ajutore de stat etc). Ce sa mai vorbim de investitii. Banii pentru investitii PLUS inca 10 miliarde lei necesari pentru cheltuieli neproductive au fost imprumutati de guvern in primul semestru.

Asta este situatia reala dupa primele 6 luni de guvernare pentru premierul Dancila. PSD este un partid care joaca ruleta ruseasca in fiecare zi cu economia Romaniei si cu noi toti.

Fiecare crestere de cheltuieli bugetare sau program de ajutor de stat, fiecare subventie, fiecare imprumut pentru a mai acoperi o cheltuiala neproductiva, poate sa reprezinte glontul fatal.

#DeschideOchiiRomania #romaniitrebuiesastie

P.S. *Estimare pentru 2018, fara “investitia” in armament.

P.P.S. Este evdent ca Dragnea, Valcov si gasca lui se inspira din programe economice socialiste. Asta au invatat. Toate aceste programe au la baza cresterea cheltuielilor bugetare pentru a creste ponderea cheltuielilor neproductive. Si, evident, pe termen foarte scurt dau impresia ca functioneaza. Asa a dat senzatia si Comunismul in anii 60 in Romania, sau America Latina, sau chiar Venezuela in primii ani de dictatura socialista. Fara niciun DUBIU, toate tarile care au folosit aceasta politica economica au dat faliment (Grecia, Portugalia, Spania) si au fost fortate sa ia masuri drastice pentru a supravietui. Ce se intampla astazi in Venezuela reprezinta cel mai bun exemplu pentru ce o sa urmeze in Romania. Nu numai ca Romania a copiat modelul economic folosit acolo dar Dragnea incearca sa se foloseasca de resursele naturale ale Romaniei exact cum au facut si dictatorii din Venezuela. Totul mascat de un nationalism ieftin.”, susține Florin Cîțu.