Florin Cîțu CONTRAZICE estimările Băncii Mondiale: Ce SCĂDERE economică va avea România

Contracţia economiei ar putea fi depăşi uşor 4% în acest an iar importantă este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult în acest an, pentru a substitui căderea cererii private prin investiţii de la buget, a afirmat joi ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, la "Banking Forum Online", conform Agerpres. Statele cu economii emergente şi aflate în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală s-ar putea confrunta cu o scădere economică cu până la 4,4% până la sfârşitul anului curent, ceea ce reprezintă cea mai severă recesiune de la criza financiară globală din 2008, conform celei mai recente actualizări a prognozei economice a Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală (ECA).

"Cred că noi am eliminat scenariile cele mai pesimiste. Noi estimăm o contracţie economică de aproape 4% şi s-ar putea să fie puţin mai mare. Nu văd un dezastru aici pentru că e vorba de 2020 când toată lumea ştie că la nivel global o să fie contracţie economică. Cel pe care îl văd eu este legat de viteza de revenire în ceea ce priveşte 2021. Deci 2020 este închis. Nu mai avem aici ce să mai facem. Nu mai aveam ce să mai facem din momentul în care am închis economia două luni de zile. În acel moment am spus clar că va fi greu pentru 2020. Contează foarte mult viteza de revenire. Şi aici este riscul şi depinde foarte mult de noi. De aceea Guvernul a investit foarte mult în acest an. A trebuit să substituim căderea cererii private prin investiţii de la buget. De aceea după nouă luni de zile am investit 30 de miliarde de lei în economie. Mai mult decât anul trecut pentru aceeaşi perioadă cu 7 miliarde de lei. E cea mai mare sumă investită în ultimii 10 ani şi mai mult decât s-a investit în tot anul 2016 şi 2017, de exemplu. Deci cheia şi pe ce mizăm noi este să avem forţa şi să menţinem investiţiile, mai avem anul acesta în buget încă 20 de miliarde de lei de investit pentru 2020, ca să putem să furăm startul oarecum în 2021", a spus Florin Cîţu.

El a menţionat că obiectivul este acela ca 2021 să anuleze scăderea economică din 2020.

"Să presupunem că avem o scădere de 4% în 2020. Aş vrea ca în 2021 să fie cel puţin o creştere de 4% pentru ca, după ce tragem line 2020 şi 2021, cel puţin să nu fi pierdut nimic în această perioadă pentru că este important cum construieşti perioada următoare", a mai declarat Florin Cîţu.

Potrivit celor mai recente estimări ale Băncii Mondiale, economia românească ar urma să se contracte cu 5,7% în 2020, dar va înregistra o relansare de 4,9% în 2021.