Florin Cîțu explică în ce condiții va contracta România un credit de la FMI

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a explicat că România nu ia în calcul un credit de la instituții financiare care impun condiționalități, printre acestea numărându-se și Fondul Monetar Internațional. Cîțu a spus că în cazul în care ar fi vorba de un credit fără condiționalități, atunci s-ar putea lua în calcul și o astfel de variantă de creditare.

”Până acum, am reușit să ne finanțăm deși am crescut deficitul bugetar, deși previziunile agențiilor de rating nu sunt cele mai bune, am reușit, datorită politicii prudente să menținem stabilitatea economică.

Bineînțeles, a doua sursă de finanțare rămâne soluția împrumuturilor pe piața internațională. Ne-am împrumutat la cele mai mici dobânzi.

A treia soluție financiară rămâne un împrumut de la instituțiile internaționale, printre care și FMI, am spus de la început că nu vom accesa un astfel de împrumut de la instituții care impun condiționalități. Fără condiționalități, le-am putea folosi.”, a spus Florin Cîțu.