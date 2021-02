Florin Cîțu răspunde atacurilor legate de buget: 'Tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!'

Premierul Florin Cîțu răspunde sâmbătă, după vizita la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021.

"Vreau să discutăm despre buget, pe ce ne-am bazat în construirea lui. Păi în primul rând ne bazăm pe o realitate dură. Venim după trei ani şi ceva de guvernare PSD şi un an de pandemie. În această perioadă cheltuielile au crescut fără niciun fel de legătură cu sustenabilitatea sau cu creşterea economică în perioada 2017 - 2019, iar în anul de pandemie a trebuit să creştem cheltuielile pentru că am fost în situaţie dificilă, în timp ce economia a stagnat sau a scăzut", a explicat el.

Premierul a adăugat că bugetul alocă resursele pe care le avem disponibile din taxe către sectoare din economie.

"Am spus de la început că nu sunt de acord să susţin în acest buget nenorocirile adoptate de PSD între 2017 şi 2019. Am votat împotriva lor în Parlamentul României, am fost împotriva lor, sunt împotriva lor şi astăzi. În acelaşi timp, dacă cineva îşi imaginează că putem menţine acele nenorociri în buget şi să punem peste din bugetul nostru, prin programul nostru de guvernare, se înşeală, nu avem cum, nu avem spaţiu. Pentru a crea spaţiu în programul nostru de guvernare, trebuie să eliminăm acele nenorociri. Şi am început şi eu rămân ferm pe această poliţie de a elimina lucrurile din buget care au fost aprobate în 2017 - 2019 pur populist. Prin acest buget reparăm dezmăţul făcut de PSD în perioada 2017 - 2019", a susţinut Cîţu.