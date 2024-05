Florin Maxim, antrenor Corvinul, înainte de finala Cupei României: Am notat în calendarul din vestiar data finalei încă de anul trecut

Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, a declarat, într-un interviu pentru FRF, că a notat în calendarul din vestiar data finalei Cupei României încă de anul trecut.

“Chiar am notat în calendarul din vestiar data finalei, de anul trecut! Am crezut şi a fost un obiectiv pentru noi, ştiam că nu aveam drept de promovare. Simplu n-a fost, am jucat pe două fronturi cam cu aceiaşi jucători, mulţi cu care am promovat din Liga 3. Dar ei pot arăta şi mai mult! Strategia mea e de concentrare maximă, mereu, pe meciul care urmează. Cel mai dificil meci a fost cel cu FC Voluntari. Deja devenisem cumva o certitudine, învinsesem Sepsi, CFR Cluj… Era o presiune imensă pe jucători, o situaţie nouă de gestionat. Un test de caracter, mai ales că am fost egalaţi, dar l-am trecut!“, a declarat Maxim.

Maxim afirmă că această calificare în finaşă este ceva unic pentru Hunedoara: “Vreau să cred că suntem o echipă echilibrată, acesta ar fi cuvântul. Chiar ai ce să vezi la meciurile noastre, avem un stil ofensiv, punem presiune pe adversar din primul minut. Dar ştim şi să ne apărăm! Este ceva unic pentru oraş, pentru echipă, pentru istorie! Poate doar când ne vom lăsa de fotbal vom înţelege însemnătatea pe deplin. Însă poate vor urma şi alte momente istorice! Am plecat în acest proiect de la 200 de oameni în tribună, echipa se numea CS Hunedoara, galeria nu se asocia echipei fără Corvinul în titulatură… Pas cu pas s-au făcut toate!“

Florin Maxim spune că nu este adeptul şedinţelor înainte de meci, deoarece nu este un speaker motivaţional, dar discută cu ei individual.

Întrebat ce ar însemna pentru un antrenor la 43 de ani,să câştige trofeul de tradiţie al fotbalului românesc, Maxim a răspuns: “Ce-ar însemna şi la 60 de ani! Sincer, un trofeu cu o anvergură specială, o performanţă extraordinară“.

Finala Cupei României, Corvinul - Oţelul Galaţi, va avea loc, miercuri, de la ora 20.30, la Sibiu.