Florin Tănase: 'De ce ne era frică nu am scăpat'

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 3-3, că formaţia sa a primit goluri din faze fixe, exact cum se temea că va fi.

“Şi din teren a fost un meci frumos, cu multe goluri. Din păcate am luat două goluri din faze fixe. Exact de ce ne era frică nu am scăpat. Este bine că până la urmă am reuşit să egalăm pe final şi să scoatem un punct. Primul gol al lor, cu spatele, a fost norocos. Dacă nu luam acel gol din acea fază fixă probabil altfel decurgea jocul. Este bine că am marcat trei goluri, ne dă încredere pentru meciurile ce urmează”, a spus Tănase la posturile care transmit Liga 1.

Citește și: Ciprian Deac, după 3-3 cu FCSB: 'Din păcate, am pierdut cele trei puncte. Am scăpat victoria printre degete'

El a vorbit şi despre faptul că există discuţii pentru un eventual transfer: “Nu mă afectează discuţiile, eu mă antrenez zi de zi, îmi doresc să joc cât mai mult, să-mi ajut echipa. Sunt fericit. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Din ce am înţeles se discută, dar nu ştiu multe. Nu știu, deocamdată sunt aici, mă concentrez pe ce am de făcut aici”.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol dyupă minutul 90. Au marcat: Octavian Popescu ’24, V. Gheorghe ’71, Cristea ‘90+4 / Debeljuh ’36, ’40, Chipciu ’77.

Citește și: Gabriel Debeljuh, după ce a dat două goluri FCSB: 'La primul gol al meu am avut noroc. Ar fi trebuit să câştigăm'

CFR Cluj este lider în clasament, cu 58 de puncte, în timp ce FCSB este pe doi, cu 48 de puncte. Poziţia a treia este ocupată de FC Voluntari, care ate 38 de puncte.