Foo Fighters lansează un album cu piese disco

Grupul rock american Foo Fighters a anunţat că lansează luna viitoare, sub pseudonomul Dee Gees, un album cu piese disco, inforemază News.ro.

Albumul „Hail Satin”, care urmează să apară pe 17 iulie, cu ocazia Record Store Day, va cuprinde patru versiuni ale unor piese Bee Gees: „Night Fever”, „Tragedy”, „You Should Be Dancing” şi „More Than a Woman”.

Pe o parte a LP-ului se va afla coverul piesei „Shadow Daning” a lui Andy Gibb, care a petrecut şapte săptămâni pe primul loc în topul american în 1978, iar pe o alta, cinci versiuni live ale unor cântece Foo Fighters de pe cel mai recent album, „Medicine at Midnight”: „Making A Fire”, „Shame Shame”, „Waiting On A War”, „No Son Of Mine” şi „Cloudspotter”.

