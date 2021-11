Formaţia U2 plănuieşte un disc şi un turneu

Formaţia irlandeză U2 plănuieşte să reia concertele la 30 de ani de la Zoo TV, turneul lor mondial cu un dispozitiv de scenă memorabil. După ce au lansat la începutul lui noiembrie „Your Song Saved My Life”, titlul inclus pe coloana sonoră a filmului de animaţie „Sing 2”, The Edge afirmă pentru Rolling Stone că grupul plănuieşte un nou album, arată News.ro.

„Lucrăm la o grămadă de lucruri noi”, a dezvăluit artistul. Proiectul este la început, dar entuziasmul de a face o continuare la „Songs of Experience”, cel mai recent album de studio al U2 apărut în 2017, este prezent. „Mă distrez atât de mult scriind şi nu trebuie să mă gândesc neapărat la cum va fi. Este vorba mai degrabă de a profita de experienţa de a scrie şi de a nu avea aşteptări şi limite”, a povestit muzicianul David Howell Evans, pe numele său real.

În ceea ce priveşte producătorii, posibilităţile sunt, în acest moment, toate posibile. Şi, de ce nu, colaborări noi precum a experimentat The Edge cu DJ-ul olandez Martin Garrix la cântecul pentru UEFA Euro 2020 „We Are the People”.

„Mi-a plăcut mult să lucrez cu Martin Garrix şi sper să mai lucrez cu el în viitor”, a spus el. „Dar nu am luat nicio decizie fermă cu privire la personal. Nu ştiu”.

În decembrie 2019, grupul şi-a încheiat turneul pentru a marca 30 de ani de la apariţia „Joshua Tree”, al cincilea album de studio. Anul acesta, „Zoo TV Tour” împlineşte 30 de ani de la lansare. „Mi-ar plăcea şi nu aş putea exclude”, spune The Edge. Cred că Zoo TV este o idee atât de actuală. Pe atunci, ne confruntam cu o suprasolicitare de informaţii 24 de ore din 24, 7 zile din 7, care nu exista înainte. [...] Cred că Zoo TV ar putea reveni şi să fie la fel de relevant. Dar nu am trecut încă de stadiul discuţiilor”.

Între februarie 1992 şi decembrie 1993, acest turneu a inclus 157 de concerte U2 în toată lumea.

Decorul de la The Zoo TV Tour a fost, la acea vreme, un precursor. Zeci de televizoare gigantice s-au suprapus şi au difuzat imagini ale vremii, de la cele mai nesemnificative la cele mai izbitoare. Umanitar, politic, ecologic, grupul multiplică difuzarea mesajelor angajate. În timpul concertului lor de pe stadionul Wembley din 11 august 1993, U2 a transmis în direct prin satelit asediul de la Sarajevo, precum şi mărturiile oamenilor de acolo. Dovadă încă o dată că grupul şi-a dorit mereu să fie ancorat în realitate.