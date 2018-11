Fostul ministru al Comunicațiilor și-a făcut bilanțul: 'Ultimele zece luni au fost cele mai plăcute petrecute în sectorul public'

Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Bogdan Cojocaru a afirmat, marţi, într-o conferinţă de final de mandat, că ultimele zece luni au fost "cele mai plăcute pe care le-a petrecut în sectorul public", informează Agerpres.ro.

Cojocaru a punctat, totodată, stadiul proiectelor preluate în timpul mandatului său, precum şi al celor lansate în ultimele luni.

"Cred că au fost cele mai plăcute zece luni pe care le-am petrecut în sectorul public. Sunt bucuros că am avut această oportunitate şi că am putut să am un dialog cu dvs. Astăzi aş vrea să discut despre câteva proiecte importante pe care am reuşit să le demarăm cu echipa de la minister, iar pe această cale le mulţumesc colegilor pentru eforturile depuse. Vin în faţa dvs şi, după zece luni de zile, putem vorbi despre lucruri concrete. Aşa cum am spus de la început, chiar dacă au fost doar 12-13 ani în zona privată, cred că experienţa acumulată în companiile în care am lucrat a fost extrem de importantă şi m-a ajutat în a dezvolta diverse activităţi care ţin de domeniul IT&C", a spus fostul ministru.

Potrivit lui Cojocaru, la ora actuală, prin MCSI, este disponibilă suma de 150 de milioane de euro pentru companiile din domeniul IT&C care vor să construiască infrastructură broadband.

"Astăzi, putem discuta despre două scheme de ajutor de stat pe care în zece luni am putut să le construim împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, în aşa fel încât, la ora actuală, industria de IT&C să beneficieze de peste 150 de milioane de euro, bani pe care îi poate folosi pentru construirea de infrastructură în bandă largă, NGA - Next Generation Acces, o continuare a proiectului Ro-Net. Schema de ajutor de stat pune la dispoziţia tuturor companiilor care activează în acest domeniu 63 de milioane de euro. Banii sunt disponibili, iar la această cifră se adaugă, pentru următorii trei ani, 94 de milioane de euro pentru a crea produse noi, produse cu valoare adăugată mare şi pentru a stimula inovarea. Proiectele vor fi cu siguranţă depuse începând cu data de 17 decembrie 2018. În cazul Ro-Net, în momentul de faţă avem peste 300 de localităţi recepţionate în plus faţă de ceea ce s-a recepţionat din 2014 până în 2018. Deci, avem un raport de progres consistent care arată faptul că, inclusiv pe acest proiect foarte 'cântat', ca să folosesc acest termen, de unii sau de alţii există un progres evident. În momentul de faţă, echipa care gestionează această activitate face toate demersurile pentru ca să se poată închide această etapă în perioada următoare şi să trecem la concesiunea către operatorul şi partenerul nostru Telekom", a menţionat Bogdan Cojocaru.

Acesta a adăugat că, în ultimele zece luni, au fost deblocate toate Ghidurile "pentru a putea aduce relaţia dintre instituţiile publice şi cetăţean la un click distanţă".

"Am făcut paşi consistenţi, în sensul că în momentul de faţă toate ghidurile sunt publicate şi fac un apel la toţi colegii din ministerele alături de care am lucrat să se continue acest proces de digitalizare pentru că, împreună cu Ministerul Muncii, lucrăm la patru proiecte, alături de Ministerul Sănătăţii, de Ministerul Afacerilor Interne. Sunt 532 de milioane de euro disponibili prin Programul Operaţional Competitivitate. Ministerul, coordonat de subsemnatul, a reuşit să închidă, în cele zece luni, toate ghidurile şi să dea posibilitatea celorlalţi colegi din Guvern să depună proiecte. Am mai semnat contractul de finanţare cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne pentru digitalizarea relaţiei dintre instituţiile publice şi cetăţean - mă refer aici la Starea Civilă, cu patru evenimente de viaţă importante. Avem, de asemenea, contractul semnat cu Ministerul Culturii pentru a digitaliza patrimoniul cultural, în aşa fel încât tot ceea ce e mai frumos în România să poată să fie cunoscut şi în mediul online. Cu Ministerul Educaţiei am reuşit să semnăm 'WiFi Campus', un proiect foarte important, prin intermediul căruia peste 4.500 de şcoli vor beneficia de tehnologia cea mai nouă în tot ceea ce înseamnă conectare", a precizat fostul şef de la Comunicaţii.

În ceea ce priveşte domeniul securităţii cibernetice, Cojocaru a declarat că, "în momentul de faţă, sunt disponibile 30 de milioane de euro pentru a scrie şi a concepe proiecte".

"Vreau să aduc în discuţie şi platformele pe care le-am promovat - Ghişeul.ro, Punctul Unic de Contact. Românii au nevoie de aceste platforme, sunt sigure", a subliniat acesta.

Bogdan Cojocaru a preluat la 29 ianuarie 2018 portofoliul de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. La distanţă de zece luni, acesta este înlocuit în funcţie cu Alexandru Petrescu.