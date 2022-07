Fostul ministru de externe al Lituaniei, despre noile sancțiuni: 'Cui îi pasă. UE a trimis exponențial mai mulți bani Rusiei decât ajutoare Ucrainei'

Ministrul afacerilor externe din precedentul guvern al Lituaniei, Linas Linkevičius, consideră că măsurile de sancționare aplicate de Uniunea Europenă împotriva Federației Ruse în legătură cu evenimentele din Ucraina au fost neproductive, iar noul pachet de sancțiuni va fi la fel de neproductiv.

"Se pregătește cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni. Cui îi pasă?" - a întrebat retoric Linkevičius, sâmbătă seara, pe pagina sa de Twitter.

Potrivit calculelor fostului ministru, UE a cheltuit recent "exponențial mai mulți bani" pentru achiziționarea de petrol, gaze și cărbune din Rusia decât a trimis Ucrainei ca ajutor. "Prețurile petrolului sunt în creștere. Rubla se întărește", a declarat Linkevicius. El a descris situația actuală ca fiind deplorabilă.

Între timp, joi, președintele lituanian Gitanas Nauseda, comentând recomandările UE privind tranzitul de bunuri către regiunea Kaliningrad din Federația Rusă, a cerut Bruxelles-ului să adopte cât mai curând posibil cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

