Fostul preşedinte Pro România Brăila, actual deputat PSD votează moţiunea cu speranţa la un guvern responsabil

Deputatul PSD de Brăila Emilia Meiroşu, fost preşedinte al filialei Pro România Brăila, a declarat public că va vota moţiunea de cenzură şi speră ca România să aibă "un guvern format din oameni responsabili, nu datori diverselor grupuri de interese", precizând că îşi asumă consecinţele votului din 4 noiembrie 2019, când a votat pentru instalarea Guvernului Orban, "cu speranţa ca România va evita o criză profundă", potrivit Agerpres.

"Am votat acest guvern pe 4 noiembrie 2019 cu speranţa ca România va evita o criză profundă. Mi-am asumat toate consecinţele, având convingerea că România trebuie guvernată responsabil şi mulţi oameni care aşteptau rectificarea bugetară în educaţie şi sănătate aveau nevoie de un sfârşit de an bun. Am aşteptat cu toţii un buget corect, un buget dezbătut, un buget care să scoată ţara din impas. Degeaba! Avem buget asumat de unii, fără dezbatere, fără dialog! E suficient ce am văzut în aceste trei luni! Guvernul PNL trebuie sancţionat în Parlament şi de cetăţeni prin vot! Votez moţiunea de cenzură şi sper ca România să aibă un guvern format din oameni responsabili, nu datori diverselor grupuri de interese", a scris Meiroşu pe pagina sa de socializare.

Citeşte şi: A venit vremea 'EVALUĂRII' - Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, este acuzat de o asociaţie că a folosit spaţiile Universităţii AIC în spectru politic

Deputatul Emilia Meiroşu, care a revenit în PSD în ianuarie 2020, mai precizează că, prin votul de susţinere dat în urmă cu trei luni Guvernului Orban, şi-a dorit demararea de urgenţă a unor proiecte din fonduri europene, dar a constatat că guvernul PNL "nu numai că a diminuat finanţarea celor care primiseră aprobarea, dar la unele a şi renunţat, ca şi când ţara asta nu mai are nevoie de infrastructură, de autostrăzi sau de spitale noi şi dotate".

"Am cerut pentru Brăila continuarea finanţării corecte a celui mai mare proiect din România şi deschiderea celorlalte proiecte de infrastructură conexe. Totul din bani europeni! Nimic nu se regăseşte în buget! Minciună vehementă, decizii generate de interese financiare, un ministru care se luptă să dea afară din serviciu o liftieră, probabil angajată cu salariu minim, dar care angajează pe de altă parte, alţi 1.000 de funcţionari, un alt ministru care dă uşa de perete şi sperie copiii şi o învăţătoare dintr-un sat al României (la fel ca orice sat). De asemenea, am văzut un ministru de finanţe care doar prin declaraţii publice a aruncat în aer cursul valutar (deşi nu asta aşteptam prin instalarea unui nou guvern), un ministru care s-a împrumutat 40 de miliarde la dobânzi mari. Am văzut sfidare, fără precedent faţă de democraţie, toate legile fundamentale al ţării trec prin asumare, fără dialog, fără dezbatere, dorind să inducă oamenilor ideea că parlamentul e de prisos. Este cea mai gravă idee avansată", completează Meiroşu.

Emilia Meiroşu mai face referire la faptul că, deşi a fost votată dublarea alocaţiilor copiilor, "Guvernul parcă în bătaie de joc a prorogat termenul prin ordonanţă de urgenţă".

"Am asistat la o joacă 'de a vă dăm sau nu vă dăm' cu profesorii şi pensionarii, lăsându-i doar cu promisiuni. Dar cea mai mare 'inginerie financiară' este ordonanţa de urgenţă prin care se vor scurge sume mari de bani din bugetul sănătăţii către asistenţa medicală privată alimentând astfel bugetele personale ale membrilor de partid şi astfel vom plăti diferite sume pentru servicii medicale garantate gratuit de Constituţie. Această ordonanţă duce în colaps sistemul de sănătate publică din România. Şi aşa nu erau suficienţi bani, de acum vor fi şi mai puţini! Riscurile sunt închiderea unor spitale, diminuarea unor salarii ale personalului medical şi scăderea accesului la servicii medicale în cazul pacienţilor care nu au bani de privat", încheie Meiroşu.