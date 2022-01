Fostul primar al Timişoarei promite prezentarea de documente care arată că actualul edil a minţit

Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu îl contrazice pe actualul edil Dominic Fritz, susţinând că acesta a minţit când a susţinut că are de plătit peste 50 milioane lei, facturi către furnizorul de gaz, datând din 2014, potrivit news.ro.

Robu anunţă că va prezenta documente şi atrage atenţia asupra unei petiţii pentru demiterea primarului Fritz.

După ce actualul primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat că a plătit o factură de 1,7 milioane de lei, restantă din 2014 la furnizorul de gaz, dintr-o datorie totală de peste 50 milioane de lei, fostul edil, liberalul Nicolae Robu a anunţat, la rândul său, că va prezenta documente ”care aruncă în aer toată minciuna domnului Fritz”.

”Minciunile domnului Fritz ating deja cote patologice. Mâine (vineri - n.r.) voi prezenta documente care aruncă în aer toată minciuna d-lui Fritz că are de plătit 51 milioane lei pentru gaz pt iarna 2014, minciună cu care şi-a resuscitat 2000 de fani care se încăpăţânează să-l creadă, presupun eu -ei oameni de bună credinţă fiind! Încerc să-i ajut să se smulgă din vrajă şi îi aştept alături de mine, să vadă diferenţa!”, a scris pe Facebook, Nicolae Robu.

Robu şi-a îndemnat prietenii să semneze o petiţie de demitere a primarului Dominic Fritz, lansată pe pagina Like Timişoara. Motivele demiterii ţin în mare măsură de problemele pe care le are societatea de termoficare Colterm, dar şi de mizeria din oraş sau majorarea preţului biletelor pentru transportul public ori parcare.

Până vineri dimineaţă, 3.280 de persoane au votat această petiţie.

Primarul municipiului Timişoara, Domnic Fritz, a anunţat joi că a achitat o factură de 1,7 milioane de lei către furnizorul de gaz E.ON, reprezentând o datorie mai veche, din anul 2014.

"Astăzi am plătit rata lunară de 1,7 milioane de lei pe care Primăria o are datorie către E.ON, pentru gazul consumat în 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plată» trebuie achitată în fiecare lună. Scadenţa de plată e ultima zi a lunii. Neplata ei înseamnă blocarea conturilor Primăriei şi executarea întregii sume, adică peste 57 de milioane de lei. Terminăm de plătit gazul pentru căldura şi apa caldă din 2014, în 29 decembrie 2023”, scrie Dominic Fritz, pe Facebook.

Edilul spune că vechea administraţie este vinovată de această situaţie.

În acest sezon rece, Guvernul a alocat municipiului Timişoara, pentru termoficare, 54 de milioane de lei în luna noiembrie 2021 şi alte 15,4 milioane de lei în luna ianuarie 2022. Reprezentanţii Colterm spun că mai este nevoie de aproximativ 50 de milioane de lei pentru a trece iarna şi aşteaptă, în continuare, sprijinul Guvernului.

De aproape două săptămâni, Colterm a coborât temperatura de plecare a agentului termic în reţea, astfel că în apartamente, şcoli şi spitale temperatura ajunge la 12-16 grade.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.