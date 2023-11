Fostul șef al PNL dă verdictul în privința candidaturii lui Nicolae Ciucă la prezidențiale

Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat duminică, despre Nicolae Ciucă, că ar putea fi un foarte bun candidat la preşedinţie, datorită formaţiei sale de militar.

„Eu zic că bine ar fi să vină generalul!”, a precizat Antonescu, arătând că „asta nu înseamnă afectarea democraţiei, ci înseamnă capacitatea de a conduce, pentru că un partid trebuie condus şi un general trebuie să arate că ştie să conducă”.

Potrivit news.ro, Crin Antonescu a declarat că nu împărtăţeşte deloc „grija prefăcută a unora pentru destinul PNL”.

„Cred că există un prohod programat de către unii, toată lumea moare de grija PNL-ului”, a spus Antonescu, precizând că PNL este „la fel de sănătos şi la fel de bolnav ca media politicii româneşti, ca PSD, ca USR”.

Potrivit lui Antonescu, PNL are resurse pentru că este un partid mare pentru că are două lucruri esenţiale, un trecut, un brand şi un blazon şi are resurse care nu înseamnă neapărat oameni ci resurse pentru a da cu rezultate convenabile bătălii precum alegerile europarlamentare.

„Nu cred că PNL are mari motive să se panicheze”, a completat Antonescu, precizând că „PNL are toate motivele să ia în serios ce urmează”, arătând că este posibil să nu mai aibă preşedinte.

„Un militar are nişte calităţi care sunt foarte utile în politică, pentru că şi politica este o bătălie, cu mijloace civile, fără arme, dar o bătălie”, a spus Antonescu.

