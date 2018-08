Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, DEZLĂNȚUIT la adresa lui Klaus Iohannis: 'A procedat în acest mod, pentru că așa i-au cerut cei din afara țării'

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, s-a dezlănțuit într-un atac fără precedent la adresa președintelui României, Klaus Iohannis. Într-o postare pe Facebook, Iliescu demonstrează, pas cu pas, de ce șeful statului se face vinovat de trădare națională.

"IOHANNIS SI BLESTEMUL ROMANIEI!!!

Episodul 2

Spuneam in primul episod al postarii " IOHANNIS SI BLESTEMUL ROMANIEI" ca un prieten apropiat m-a atentionat asupra faptului ca am scris foarte mult despre tradarea lui Maior si a lui Coldea, dar nu am mentionat nimic despre inalta tradare a actualului Presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si ca acesta a tradat de mult timp interesele fundamentale ale Romaniei. Nu am sa reiau ceea ce am scris in postarea respectiva, o puteti lectura accesand link-ul pe care am sa vi-l dau la sfarsitul acestei postari. Desi la inceput nu am inteles de ce prietenul meu il face tradator pe Presedintele Romaniei, ulterior, dupa ce i-am ascultat argumentele, a reusit sa ma convinga. Dupa evenimentele recente, m-a abordat din nou cu acelasi subiect, si mi-a spus ca in ultima perioada Klaus Iohannis, "romanul pur sange", vrednic urmas al lui Decebal, care ne vrea doar "binele", nici nu-si mai ascunde tradarea. Apararea cu indarjire a fostei sefe a DNA si a acestei institutii nocive, care a paradit destinele a sute de oameni nevinovati, nu a fost intamplatoare.

A procedat in acest mod, pentru ca asa i-au cerut cei din afara tarii, care-l pastoresc si ale caror interese le promoveaza el in Romania, de cele mai multe ori contrare intereselor poporului roman. De ce aceasta batalie dusa de partenerul nostru strategic si de alti parteneri mai mari sau mai mici, pentru a bloca schimbarile care se fac la DNA? Foarte simplu imi spune interlocutorul meu, pentru ca Kovesi si institutia pe care a condus-o pana nu de mult, au oferit garantia ca pot fura din Romania orice si oricat, ca pot devaliza bugetul statului, avutia nationala, ca pot sa ne inunde piata cu produse cancerigene, pline de hormoni si de substante toxice, fara sa li se intample nimic! Si asa s-au si petrecut lucrurile. Cate multinationale, cate firme straine, care ne-au secatuit, au fost cercetate pana acum de DNA? Nici una! Ne-au taiat padurile si au plecat cu milioane de metri cubi de lemn neprelucrat din tara, la preturi de nimic, creand un adevarat dezastru ecologic la scara nationala, afectand grav siguranta statului nostru, dar nici SRI si nici DNA nu s-au sesizat, iar cand au fost sesizate nu au luat nicio masura impotriva celor vinovati, pentru ca aceste institutii, componente ale Statului Paralel, lucreaza de multa vreme in slujba unor puteri straine, care le coordoneaza activitatea si le recompenseaza, atunci cand este cazul, pentru serviciile aduse. Am platit miliarde de euro pentru autostrazi si nu avem cel putin o autostrada care sa lege Estul de Vestul tarii. Le-am dat partenerilor straini, pe nimic, obiective economice deosebit de importante, performante si le-au pus pe butuci, ca sa-si poata ei vinde produsele la noi, asigurand locuri de munca si beneficii pentru cetatenii lor si lasandu-i pe ai nostri de izbeliste, fara ca cineva sa raspunda pentru aceste fapte deosebit de grave. Au iesit din vistieria statului miliarde de euro si dolari care au fost date pe armament si tehnica de lupta invechita, ineficienta si DNA nu se sesizeaza. Eu stiu ca aceasta institutie a fost infiintata pentru combaterea marii coruptii, dar am observat ca se ocupa de cei care dau sau primesc o ciocolata. Nu am vazut cel putin un caz de mare coruptie in care sa fie cercetate si trase la raspundere firmele straine. Au fost haituiti doar investitorii romani, carora, prin actiunile celor de la SRI si DNA, li s-au luat afacerile si au fost date partenerilor externi. De ce este vinovat Iohannis? Este vinovat, este un tradator, pentru ca el conduce Statul Paralel si le coordoneaza activitatea celor de la SRI si DNA, si nu numai, actionand doar pentru promovarea intereselor celor din exterior si la comanda acestora.

Va intrebati firesc de ce ataca asa de dur Guvernul Romaniei in loc sa il sprijine in demersul sau de a indeplini programul de guvernare! Raspunsul nu este deloc dificil: pentru ca asa i se cere! Un guvern care este atacat permanent si destabilizat nu este in masura sa ia cele mai bune si importante masuri pentru poporul sau, pentru cetateni si, ca atare, cei care au interese contrare noua pot sa-si faca jocurile in voie. Pe aceeasi linie se inscriu si actiunile Presedintelui Iohannis, de boicotare si blocare a activitatii legislative a Parlamentului, care prin noile prevederi legale incearca sa stopeze furturile imense din avutia nationala, de catre reprezentantii partenerilor nostri mai mult sau mai putin strategici. Cauta diferite inginerii constitutionale pentru a stopa procesul legislativ, atunci cand acesta pune pe primul plan interesele nationale si afecteaza intereselor celor din exterior care il dirijeaza pe Presedinte. Ce este asta, daca nu inalta tradare?

De ce credeti ca a intors la Parlament Legea offshore? Pentru binele romanilor? In niciun caz! A intors legea pentru ca prin actualele prevederi sunt afectate interesele companiilor straine care vor sa ia resursele noastre energetice din Marea Neagra, de sute miliarde de dolari, gratis, fara sa dea nimic statului roman, maximizandu-si profiturile si asa foarte mari. Nicaieri in Europa sau in Lume nu se intampla acest lucru, dar la noi este posibil pentru ca asa vrea Iohannis! De ce nu trecem in Legea offshore, prevederile din legile altor state care sunt in aceeasi situatie? Nu inteleg de ce nu aplicam acelasi sistem de taxare, sau daca ei au dreptul sa-si protejeze resursele si sa castige cat mai mult din vanzarea acestora, noi nu avem voie pentru ca asa vor partenerii externi interesati si sprijiniti de cozile de topor din interior. Ce ziceti domnule Presedinte: tradati sau nu Romania? Dati-ne argumente sa credem contrariul! Sau continuati sa boicotati Guvernul si Parlamentul, participand la manifestatii ilegale indreptate impotriva acestora si incitandu-i pe manifestanti la actiuni violente pentru demolarea lor! Doar asa ii puteti sprijini pe cei din exterior in slujba carora v-ati pus!!!

Este adevarat ca domnia-voastra i-a cerut Procurorului general Augustin Lazar sa o pastreze in Parchetul General pe Kovesi, pe o functie foarte bine retribuita, cerere a carei initiativa a venit din exterior de la cei care va comanda? Eu nu cred ca puteti face asa ceva...dar vreau sa-mi confirmati si dumneavoastra, ca noi cu totii o sa credem ceea ce ne veti spune...!!!!", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.