Foto - O specie de liliac considerată dispărută a fost redescoperită în Rwanda după 40 de ani

O specie de liliac considerată dispărută a fost văzut pentru prima dată după 40 de ani în Rwanda, au precizat oamenii de ştiinţă care au făcut această ''incredibilă'' descoperire, informează AFP.

Liliacul cu potcoavă din Hills a fost clasat ''în pericol critic'' de extincţie de Uniunea internaţională pentru conservarea naturii (IUCN) în 2021 şi nu se cunoaşte numărul de exemplare existente încă în sălbăticie.

Într-un comunicat publicat marţi seară, organizaţia americană Bat Conservation International (BCI), care se ocupă de protejarea speciilor de lilieci la nivel global, a anunţat că a capturat un exemplar din această specie în ianuarie 2019 în parcul naţional Nyungwe, zonă de pădure densă şi umedă din sud-vestul Rwanda, care adăposteşte o altă specie ameninţată, gorila de munte, potrivit Agerpres.

Exemplarul de liliac a fost eliberat după ce a fost măsurat şi fotografiat, au precizat cercetătorii din cadrul BCI, care au avut nevoie de trei ani pentru a identifica mamiferul, după ce documentarea în arhivele muzeelor europene le-a permis confirmarea faptului că liliacul capturat este prima dovadă în 40 de ani că liliacul cu potcoavă din Hills există în continuare pe Terra, a adăugat BCI.

''Ne-am dat imediat seama că liliacul pe care l-am prins este rar întâlnit şi remarcabil'', a spus responsabilul ştiinţific al BCI, Winifred Frick, citat în comunicat: ''caracteristicile sale faciale sunt exagerate, până la punctul în care pare comic''.

Jon Flanders, directorul BCI, vorbeşte despre o redescoperire ''incredibilă'', spunând că este ''uimitor să credem că am fost primele persoane care am văzut acest liliac după atât de mult timp''.

BCI a precizat că această descoperire a fost posibilă în cadrul unui parteneriat cu Comitetul de dezvoltare din Rwanda (RDB) şi Asociaţia pentru protejarea faunei din Rwanda (RWCA).

Din punctul de vedere al lui Flanders însă, ''munca adevărată începe acum şi este vorba despre descoperirea unei modalităţi pentru protejarea acestei specii pe termen lung''.

